Son dakika haberler: Brezilya'da corona virüste son durum
Brezilya'da corona virüs(Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 485 artarak 16 bin 118'e yükseldi.
Brezilya Sağlık Bakanlığı internet sitesine göre, ülkede 24 saatte 485 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 16 bin 118'e çıktı.
Ülkedeki vaka sayısı 7 bin 938 artarak 241 bin 80'e ulaştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldmeter internet sitesine göre, Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından Kovid-19'un en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyada en fazla vaka görülen 5'inci ülke konumunda bulunuyor.
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