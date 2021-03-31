Son dakika haberler... Brezilya'da büyük kriz: Kovid ölümleri rekor kırıyor, tüm komutanlar istifa etti!

Latin Amerika ülkesi Brezilya koronavirüs salgınında kâbusu yaşamaya devam ediyor. Ülkede hemen her gün virüs nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısı rekor kırarken ülke iç karışıklık yüzünden de kriz yaşamaya başladı.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 3 bin 780 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 313 bin 866’ya, 84 bin 494 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 12 milyon 658 bin 109’a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 446 bin 680 vaka ve 73 bin 492 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 11 milyon 74 bin 483’e ulaştı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, siyasi kariyerinin en zor günlerini geçiriyor. Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları istifa etti. Kuvvet komutanlarının istifası, Kovid salgınıyla mücadele politikaları eleştirilen Bolsonaro'nun orduyu kontrol etmeye çalışma girişimlerine karşı bir protesto olarak görülüyor.

Brezilya tarihinde ilk kez kuvvet komutanlarının, devlet başkanı ile yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle ortak bir duruş sergiledikleri bildiriliyor. Bolsonaro'nun popülaritesi, koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığıyla mücadelede başarısız bulunması nedeniyle azaldı.

Dün ülkede günlük Kovid ölümleri 3780 kişiyle rekor düzeye çıktı ve hastaneler dolmak üzere.

İki yıl önce iktidara gelen Brezilya'nın aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro, ekonomiye verilen zararın koronavirüsün kendisinden daha kötü olacağını savunarak sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı çıkıyor.

Jair Bolsonaro Brezilyalılara "sızlanmayı bırakmalarını" söylemişti.

Bolsonaro Pazartesi günü hem dışişleri hem de savunma bakanlarının istifası nedeniyle kabinede değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

Dışişleri Bakanı Ernesto Araújo; Çin, Hindistan ve ABD ile ilişkileri kötü idare etmekle suçlanmış ve bazı milletvekilleri bu nedenle Brezilya'nın yetersiz miktarda Kovid-19 aşısına sahip olduğunu iddia etmişlerdi.

Savunma Bakanı Fernando Azevedo da, silahlı kuvvetlerin devlet başkanını desteklemek yerine anayasayı korumakla görevli olduğunu söylüyordu.

BBC Latin Amerika Muhabiri Will Grant'a göre Bolsonaro, Ocak 2019'da göreve gelmesinden bu yana en büyük siyasi krizle karşı karşıya. Grant, Bolsonaro için, "Koronavirüs salgınını kötü yönetince, üzerindeki baskı son haftalarda önemli ölçüde arttı" diyor.

Daha önce Covid aşıları konusunda şüphelerini dile getiren ve tedavi için etkinliği kanıtlanmamış ilaçları savunan Bolsonaro, geçen hafta 2021'i "aşı yılı" ilan edeceğini açıklamış, "Çok yakında normal hayatımıza döneceğiz" demişti.

Brezilya, aşılama programının ülke çapında yaygınlaştırılması konusunda zorluklar yaşıyor. Ülkede halen iki doz aşılanma gerektiren Oxford-AstraZeneca ve CoronaVac aşıları kullanılıyor. Pfizer/BioNTech aşısı da onaylandı. Tek doz Johnson & Johnson aşısı ile Sputnik V aşısı da sipariş verildi.

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