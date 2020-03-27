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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Twitter
Haber Giriş: 27.03.2020 - 14:19,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Boris Johnson'ın corona virüs testi pozitif çıktı

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Son dakika haberler... Boris Johnson'ın corona virüs testi pozitif çıktı
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Johnsonn'un ardından İngiltere Sağlık Bakanı da corona virüse yakalandığını açıkladı

İngiltere Başbakanı Johnson resmi twitter adresinden bir video paylaşarak, "Son 24 saatte hafifte olsa bazı semptomlarım olduğunu fark ettim ve corona virüs test sonucum pozitif çıktı. Şu an karantinadayım fakat video konferans yoluyla virüsle savaşta hükümet çalışmalarını yönetmeye devam edeceğim. Hep birlikte bunu yeneceğiz" açıklamasında bulundu.

BUCKINGHAM SARAYI'NDAN AÇIKLAMA

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in en son 11 Mart günü Başbakan Johnson ile görüştüğü ve görüşmede kraliçenin sağlığını korumak adına verilen tüm tavsiyelere uyduğu bildirildi.

İNGİLTERE'DE ÜST ÜSTE ŞOKE EDEN GELİŞMELER

İngiltere Veliaht Prensi Charles da dün corona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurmuştu. 71 yaşındaki Veliaht Prens'in de karantinada olduğu açıklanmıştı. Balmoral'da karantina altındaki prensin eşi Camilla'nın test sonucunun ise negatif çıktığı ifade edildi. 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth en son 12 Mart'ta Buckingham Sarayı'nda Prens Charles ile görüntülenmişti.

İNGİLTERE'DE YENİ VAKA SAYISI ARTIYOR

İngiltere'de son verilere göre, 11 bin 658 enfekte oldu, 578 kişi de yaşamını yitirdi.

 

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