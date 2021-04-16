Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±ndan en fazla etkilenen Ã¼lkeler arasÄ±nda yer alan Hindistan'da gÃ¼nlÃ¼k vaka sayÄ±sÄ± 217 bini geÃ§ti.

Hindistan SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, son 24 saatte 1185 kiÅŸi Kovid-19 nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, Kovid-19'dan Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 174 bin 308'e yÃ¼kseldi.

Son 24 saatte 217 bin 353 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayÄ±sÄ± 14 milyon 291 bin 917'ye Ã§Ä±ktÄ±. Bu, "Ã¼lkede 30 Ocak 2020'de ilk Kovid-19 vakasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesinden bu yana en yÃ¼ksek gÃ¼nlÃ¼k vaka artÄ±ÅŸÄ±" olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

Son 24 saatte 61 bin 695 vakanÄ±n saptandÄ±ÄŸÄ± MaharaÅŸtra, 22 bin 339 vakanÄ±n saptandÄ±ÄŸÄ± Uttar PradeÅŸ ve 16 bin 699 vakanÄ±n saptandÄ±ÄŸÄ± Delhi, en fazla vakanÄ±n kaydedildiÄŸi bÃ¶lge ve eyaletler oldu.

VirÃ¼s bulaÅŸtÄ±ktan sonra iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 12 milyon 547 bin 866â€™ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede, 1 milyon 569 bin 743 kiÅŸinin tedavisi sÃ¼rÃ¼yor.

HASTALAR YATAKLARA, CESETLER MORGLARA SIÄžMIYOR!

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde on binlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir festivalin dÃ¼zenlendiÄŸi Ã¼lkeden korkunÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler geliyor.Â Nefes nefese halde oksijen maskesi takan iki adam, Hindistan'Ä±n baÅŸkenti Yeni Delhi'deki bir devlet hastanesinde, Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼yen Kovid-19 krizinin kurbanlarÄ± olarak tek bir yataÄŸÄ± paylaÅŸÄ±yor.Â

Hindistan'Ä±n 1.500'den fazla yataÄŸa sahip en bÃ¼yÃ¼k Kovid-19 tesislerinden biri olan Lok Nayak Jai Prakash Narayan Hastanesi'nde (LNJP), PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ hastalarla dolup taÅŸan yaralÄ± koÄŸuÅŸuna bir ambulans akÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸti.Â

BazÄ± hastalar ayrÄ±ca otobÃ¼slerle ve Ã¼Ã§ tekerlekli arabalarla geldi. En genÃ§ hasta yeni doÄŸmuÅŸ bir bebekti.Hastanenin tÄ±bbi direktÃ¶rÃ¼ Suresh Kumar, "Kesinlikle aÅŸÄ±rÄ± yÃ¼k altÄ±ndayÄ±z. Zaten tam kapasite ile Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz" dedi.Â Ä°lk baÅŸta 54 yatakla baÅŸlayan hastanede artÄ±k kritik durumdaki Kovid-19 hastalarÄ± iÃ§in 300'Ã¼n Ã¼zerinde yatak bulunuyor ancak bu bile yeterli olmuyor.Â Birbirlerine yabancÄ± hastalar yataklarÄ± paylaÅŸÄ±rken, yakÄ±n zamanda Ã¶lenlerin cesetleri morga gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmeden Ã¶nce koÄŸuÅŸun dÄ±ÅŸÄ±nda bekletiliyor. Kumar, "BugÃ¼n sadece Lok Nayak'ta 158 kiÅŸi kabul ediliyor" dedi. BunlarÄ±n neredeyse tamamÄ± aÄŸÄ±r vakalardÄ±.

GÃœNLÃœK OLARAK DÃœNYADA EN FAZLA VAKA KAYDEDÄ°LEN ÃœLKE

Ä°lk Kovid-19 vakasÄ±nÄ±n 30 Ocak 2020'de kaydedildiÄŸi Hindistan'da zaman iÃ§inde artan gÃ¼nlÃ¼k vaka sayÄ±sÄ±, 16 EylÃ¼l 2020'de 97 bin 859'a kadar Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, bu tarihten sonra aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ seyre girmiÅŸti. GÃ¼nlÃ¼k vaka sayÄ±sÄ± sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlÄ± ÅŸekilde azalarak 1 Åžubat'ta 8 bin 587'ye kadar dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ancak bu ilk dalganÄ±n ardÄ±ndan vaka eÄŸrisi ÅŸubattan itibaren yukarÄ± doÄŸru sert bir yay Ã§izerek, yeni ve ilkinden Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k bir dalga meydana getirdi.

Hindistan, "2 Nisan'dan bu yana gÃ¼nlÃ¼k bazda dÃ¼nyada en fazla vaka kaydedilen Ã¼lke" konumunda bulunuyor.

Ãœlkede son 6 gÃ¼nde 1 milyon vaka tespit edildi. Bu, salgÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda bu yana kaydedilen en hÄ±zlÄ± 1 milyonluk artÄ±ÅŸ oldu. Vaka sayÄ±sÄ± 10 milyondan 11 milyona 65 gÃ¼nde, 11 milyondan 12 milyona 35 gÃ¼nde, 12 milyondan 13 milyona 11 gÃ¼nde ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Kovid-19 verilerinin derlendiÄŸi "Worldometers" internet sitesine gÃ¶re, Hindistan, "dÃ¼nyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virÃ¼se baÄŸlÄ± en fazla Ã¶lÃ¼mÃ¼n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 4. Ã¼lke" konumunda bulunuyor.

UYGULANAN AÅžI SAYISI 117 MÄ°LYONU GEÃ‡TÄ°

NÃ¼fusu 1,4 milyara yaklaÅŸan Ã¼lkede hastalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± yaygÄ±n aÅŸÄ±lama kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.

Hindistan SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lkede uygulanan aÅŸÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 117 milyon 223 bin 509 doz olduÄŸunu duyurdu.

Kovid-19 aÅŸÄ±lama verilerinin derlendiÄŸi "Ourworldindata.org" internet sitesine gÃ¶re, Hindistan, ABD ve Ã‡in'in ardÄ±ndan "dÃ¼nyada en fazla aÅŸÄ± yapÄ±lan 3. Ã¼lke" konumunda bulunuyor.

HÄ°NDÄ°STAN'DA VÄ°RÃœSÃœN BULAÅžICI Ã–ZELLÄ°ÄžÄ° YÃœKSEK YENÄ° TÄ°PLERÄ° YAYGINLAÅžIYOR

SalgÄ±nÄ±n dÃ¼nya genelindeki yeni dalgasÄ±nÄ± ilk karÅŸÄ±layan Ã¼lkelerden biri olan Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uÄŸrayarak bulaÅŸÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± artan yeni tiplerinin yayÄ±lmasÄ±nÄ±n son dÃ¶nemdeki vaka artÄ±ÅŸÄ±nda etkili olduÄŸu tahmin ediliyor.

Ã–zellikle GÃ¼ney Afrika, Ä°ngiltere ve Brezilya'da ortaya Ã§Ä±kan 3 mutasyonlu tÃ¼r, uzmanlarca endiÅŸe kaynaÄŸÄ± olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. VirÃ¼sÃ¼n bu mutasyonlarÄ±, Hindistan'da 30 AralÄ±k 2020'den bu yana genetik sekansÄ± Ã§Ä±karÄ±lan 11 bin virÃ¼s numunesinin yÃ¼zde 7'sinde tespit edilmiÅŸti

Pencap eyaleti yetkilileri, 24 Mart'ta yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamada, eyalette 1 Ocak-10 Mart'ta toplanan ve gen dizilimi Ã§Ä±karÄ±lan 404 numunenin yÃ¼zde 81'inde Kovid-19'un ilk kez Ä°ngiltere'de ortaya Ã§Ä±kan daha bulaÅŸÄ±cÄ± tÃ¼rÃ¼ne rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kitlesel hareketliliÄŸi ve sosyal etkileÅŸimi azaltmaya yÃ¶nelik tedbirlerdeki eksikliÄŸin vaka artÄ±ÅŸÄ±nda etkili olduÄŸu itirafÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Vardhan, vakalarÄ±n en Ã§ok arttÄ±ÄŸÄ± 11 eyalette dini festivallerin kutlandÄ±ÄŸÄ±na, seÃ§im mitinglerinin dÃ¼zenlendiÄŸine, insanlarÄ±n toplu ekinliklerde mesafe kurallarÄ±nÄ± ihmal ettiÄŸine dikkati Ã§ekmiÅŸti.

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