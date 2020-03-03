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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.03.2020 - 09:33,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Bir ülkede daha görüldü! Fas'ta ilk Corona Virüs vakası tespit edildi

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Son dakika haberler... Bir ülkede daha görüldü! Fas'ta ilk Corona Virüs vakası tespit edildi
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Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ilk vaka olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İtalya'da ikamet eden ve ülkeye gelen bir Fas vatandaşında Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu kişinin sağlık durumunun stabil olduğunun aktarıldığı açıklamada, uzman bir ekibin, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hastayla irtibatı olan kişilerin listesini çıkardığı kaydedildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde 2 bin 914'ü Çin'de olmak üzere 3 bin 44 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti.

İtalya'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52'ye yükseldi.

 

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