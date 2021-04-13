Son dakika haberler... Bir aşıda daha yan etki kâbusu! Uygulaması durduruluyor

ABD'nin ilaç ve aşı konusundaki en yetkin iki kurumu olan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) flaş bir duyuruyla Johnson&Johnson’ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği tek dozluk aşısı için uygulamanın durdurulması kararı almaya hazırlandıklarını açıkladı.

AstraZeneca ile başlayan Kovid-19 aşılarındaki yan etki krizi giderek büyüyor. Avrupa İlaç Ajansı’ndan (EMA) da geçtiğimiz günlerde Johnson & Johnson aşısı için 'kan pıhtısı' soruşturması başlatılmıştı. Benzer bir karar da aşının kendi ülkesi ABD'den geldi. FDA ve CDC'nin verdikleri bu flaş kararın ardında ise ülkede 6 kadının bu aşı yapıldıktan sonra kan pıhtılaşmasıyla ilgili ciddi yan etkiler yaşamış olması. New York Times'ın haberine göre iki kurum aşıyı federal sitelerde kullanmayı bırakacak ve eyaletlere de aynı öneriyi yapmaya hazırlanıyor.

ABD'de 7 milyon kişiye tek dozluk Johnson & Johnson aşısı yapılırken yan etki görülen 6 kişinin 18-48 yaş aralığında kadınlar olduğu açıklandı.

"AŞININ KULLANILMASINI DURDURMAYI TAVSİYE EDİYORUZ"

FDA’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün FDA ve Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), Johnson & Johnson Kovid-19 aşısı ile ilgili açıklama yaptı. Bu aşının kullanımının durdurulmasını tavsiye ediyoruz. 12 Nisan itibarıyla, ABD'de 6,8 milyondan fazla doz Johnson & Johnson aşısı uygulanmıştır. CDC ve FDA, aşının uygulanmasının ardından kan pıhtılaşması tespit edilen 6 ABD vakasını içeren verileri gözden geçirmektedir. Şu anda, bu olumsuz olaylar son derece nadir görünmektedir. Bu spesifik kan pıhtısı tipinin tedavisi, tipik olarak uygulanabilecek tedaviden farklıdır. CDC, bu vakaları daha ayrıntılı incelemek ve potansiyel önemini değerlendirmek için Çarşamba günü Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP) toplantısı düzenleyecektir. FDA, bu vakaları da araştırdığı için bu analizi gözden geçirecektir. Bu işlem tamamlanana kadar aşının kullanılmasını durdurmayı tavsiye ediyoruz."

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