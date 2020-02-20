Son dakika haberler... Almanya'daki saldırıya Türkiye'den ilk yorum! Bakan Çavuşoğlu: 'Irkçı motifli bir saldırı'

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

RUSYA İLE İDLİB GÖRÜŞMELERİ

Henüz istediğimiz noktada değiliz. Belki liderler görüşebilir.

Bize bir harita dayattılar, bu haritayı alacağız diye bir durum yok. Karşılıklı pozisyonlarımızı belirten belgeler verdik. Kendi düşüncelerimizi Rus tarafına ilettik.

Gözlem noktalarıyla ilgili tedbirler aldık. Gerekli tedbirler İdlib bölgesinde alınmış durumda.

ERDOĞAN’IN “BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ” AÇIKLAMASI

Bizim zaten diplomasideki ilkemiz sahada ve masada güçlü diplomasi sahada ve masada güçlü Türkiye. İkisini birlikte götürmeye çalışıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin kararlılığını söylüyor.

Cumhurbaşkanımızın verdiği ve vereceği kararlarla bu adımlar atılır.

Biz diplomasinin başındayız, Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Ne gerekiyorsa' dedi. Karadan mı havadan mı nereden ihtiyaç varsa bunu askerlerimiz karar verir. Neye ihtiyaç varsa ona göre hareket edilir.

Bu radikalleri kim getirip buraya bıraktı. Rejim ve destekçileri otobüslerle Dara’dan getirip buraya bıraktı.

İdlib konusunda Türkiye’ye destek var. En son BM Genel Sekreter Yardımcısı açıklama yaptılar. BM Güvenlik Konseyi toplantısında da destek dile getirildi.

Şu anda dünya tarihinden en büyük felaketlerden biri yaşanıyor. Bunu BM söylüyor, insan hakları örgütleri söylüyor.

Bizim harekatımız bunu durdurmaya yönelik.

LİBYA

Uluslararası sistem Libya’da çatışmaların durdurulması için birlikte hareket edemiyor, bir kararlılık da yok.

AVRUPA'DA IRKÇILIK TEHLİKELİ BİR BOYUTA GELDİ

Avrupa’da ırkçılık çok tehlikeli bir boyuta geldi. Artık merkez sağ ve sol partiler de ırkçı partilerden farklı bir tavır sergilemiyor.

Burada esas bu ırkçılık nereye doğru gidiyor. Daha önce antisemitizm olarak vardı halen var. Şimdi İslam düşmanlığı şeklinde çıktı. İslam düşmanlığı ile Türk düşmanlığı birleşti.

Türklere yönelik saldırılar Alman medyası tarafından hiç gündem getirilmiyor.

Yarın Avrupa ülkeleri kendi içlerinde bunu durduramazsa çatışmaya başlarlar. Bu Avrupa’yı büyük bir kaosa götürür.

Maalesef Avrupa örgüt olmaktan çıkıp aşırı akımların etkisinde olan bir Avrupa’ya doğru gidiyoruz.

ALMANYA’DAKİ KANLI SALDIRI

Resmi açıklamaları beklemek lazım. Arkadaşlarımızı da aradık bilgi topluyorlar.

İlk gelen bilgilere göre ırkçı motifli bir saldırı olduğu söyleniyor.



