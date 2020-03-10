Son dakika haberler: Moskova'daki zirve görüntüleriyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

"18 mart 2016 ortak muhtırası çerçevesinde Türkiye hangi sözlerini yerine getirdi Avrupa hangi sözlerini tutmadı. Yapıcı ve olumlu bir havada tüm gerçekler konuşuldu. Sadece göç değil AB ile ilişkiler de konuşuldu. Gerçekçi adımlar atılması gerektiğinin farkında olduklarını gördük.

Vize serbestisi halen duruyor. Gümrük birliğinin güncellenmesi siyasi kararla engellendi. AB ile yeni bir faza diyalog bakımından geçtik ama bunun devam etmesi için adımların atılması lazım. AB’nin dürüst ve samimi olması lazım. AB’ye yalvarır bir ülke konumuna düşmedik düşmeyiz. Ama her iki tarafın da birbirine karşı taahhütleri var.

Dün samimi yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik ve toplantının sonunda da siyasi ve teknik görüşmelerin devam etmesi kararı çıktı. Çalışmaları hemen hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Yeni şartlar çerçevesinde neler yapmamız lazım bunları konuşacağız. 26 Mart’a kadar bir mutabakat sağlarsak AB liderler zirvesi var bunlar orada gündeme gelecek. Açılmayan fasılların hepsini açmaya hazırız. AB bize kriterleri versin.

Sığınmacıların Yunanistan sınırında gördüğü muameleyi görünce insan insanlığından utanıyor. Kaynar su döküyorlarmış şimdi de. Bir de insan haklarından bahsediyorlar. Tüm Avrupa’nın gözü önünde oluyor bunlar. Türkiye’de böyle bir şey olsaydı tüm dünya ayağa kalkardı. Orada yardım kuruluşlarımız yardım yapıyor. Biz bu insanları zorlamıyoruz. “Başka ülkelere gitmek istiyoruz” diyorlar. Diğer ülkeler de uluslararası hukuk çerçevesinde işlem yapmalıdır.

Ne kadar gitmek ister kestirmek mümkün değil ama yaz aylarında Yunanistan’a özellikle denizden giden göçmen sayısı da artıyor. Geçen sene biz 455 bin düzensiz göçmeni yakalamışız. Bizim genel anlamda göçmen politikamız değişmedi ama gitmek isteyeni zorla tutuma gibi bir yükümlülüğüm de yok.

REJİM ATEŞKESİ İHLAL EDERSE NE OLACAK?

Dün bir ihlal oldu. Fakat dün arkadaşlarımızın tespitine göre Rusya çok sert bir şekilde rejimi uyarmış. Eğer rejim ilerlemeye çalışırsa ne olacak? Rejim ateşkese uymazsa bugüne kadar kahraman ordumuz, Mehmetçiğimiz ne yaptıysa onu yapar.



MOSKOVA'DAKİ ZİRVE GÖRÜNTÜLERİ

Rusya medyasını anlıyorum da bizi içerde, bu kara propagandadan memnun olmuş o kadar kişi var ki onları gerçekten anlamıyorum. Bu kadar düştük mü? Rusya medyasında çıktı, Erdoğan bekletildi bundan çok mutlu olduk' Bazen anlamakta zorlanıyorum. Protokolün ne olduğunu bilmek lazım. Her iki lider farklı yerlerden geliyor. Bir uçtan bir uca baya yürünüyor.

Her seferinde sayın cumhurbaşkanımızla, havaalanından oraya beraber gittik ve gittiğimiz zaman da kapının önünde karşıladığını görüyorsunuz. Çıkışta da Putin Cumhurbaşkanımızı arabaya kadar hep uğurladı. Peskov da büyükelçimizle görüşmüş, bu resmi bir şey değil diye. Her iki lider farklı yerlerden geliyor. Yani Cumhurbaşkanımız 1 dakika beklediyse Putin de 1 dakika bekledi. Peskov, basının işte seviyesinin böyle düşük olduğunu söyledi.

Bu tür şeyler izah etmekten bile üzüntü duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaktan ben şeref duyarım ama bunu ucuz bir şekilde kamuoyun pompalamanın kime ne faydası var. Putin’in kendisi bize kadar geldi tokalaştı. Cumhurbaşkanımı Lavrov’la ve Rus heyetle tokalaştı. Bu nezaket kuralıdır.

Bundan bir şey çıkartmaya çalışmak bana göre ucuz politika. Esas Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır.



Putin cumhurbaşkanımıza da söylemiştir. “size yapılan saygısızlık bana yapılan saygısızlıktır” demiştir. Uçak düşürme hadisesinden söyle de görmüştük. Maalesef Rus medyası hemen en ufak görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyorlar. Ama ne oldu hepsini yediler yuttular."