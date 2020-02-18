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İHA
Haber Giriş: 18.02.2020 - 09:23,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

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Son dakika haberler: Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

Gelen son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Demokrasinin beşiği olduğu söylenen bir ülkenin Cumhurbaşkanı yine Müslüman Türk azınlığa Yunan Müslüman azınlık demiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin onca kararına rağmen. Siz ne derseniz deyin; Batı Trakya Türk Azınlığı yüzyıllardır Türk'tü, Türk kalacak." ifadelerinde bulundu.

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