AA
Haber Giriş: 02.03.2020 - 01:13,
Son dakika haberler: Bağdat’ta, ABD Büyükelçiliği’nin de bulunduğu Yeşil Bölge’ye 2 füze düştü
Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD Büyükelçiliği’nin de bulunduğu Yeşil Bölge’ye 2 füze düştü.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge’ye 2 ayrı füzeyle saldırı düzenlendi.
Saldırıda, herhangi bir zararın medyana gelmediği kaydedildi.
Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği’ne daha önce de füzeli saldırı düzenlenmişti.
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