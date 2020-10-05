İHA
Son Güncelleme:
Son dakika haberler... Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Ermenistan cephedeki askerlerine ikmal yapamıyor”
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklamaları geldi. "Ermenistan cephedeki askerlerine ikmal yapamıyor
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda şöyle dendi:
Ermenistan cephedeki askerlerine ikmal yapamıyor.
Hadrut bölgesinde Ermeni askerleri yiyecek ve yakıt sıkıntısı çekiyor.
Üçüncü tabura bağlı askerler silah ve araçlarını geride bırakıp mevzilerini terk edip kaçtılar.
Ayrıntılar geliyor...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle