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Haber Giriş: 05.10.2020 - 17:53 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Ermenistan cephedeki askerlerine ikmal yapamıyor”

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Son dakika haberler... Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Ermenistan cephedeki askerlerine ikmal yapamıyor”
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklamaları geldi. "Ermenistan cephedeki askerlerine ikmal yapamıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda şöyle dendi:

Ermenistan cephedeki askerlerine ikmal yapamıyor.

Hadrut bölgesinde Ermeni askerleri yiyecek ve yakıt sıkıntısı çekiyor.

Üçüncü tabura bağlı askerler silah ve araçlarını geride bırakıp mevzilerini terk edip kaçtılar.

Ayrıntılar geliyor...

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