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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 13:23 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Azerbaycan, Ermenistan'ın 2 savaş uçağını düşürdü

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Son dakika haberler... Azerbaycan, Ermenistan'ın 2 savaş uçağını düşürdü
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Son dakika haberine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Gubatlı yakınlarından iki Ermenistan SU-25 uçağının düşürüldüğünü duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.18 ve 13.20 civarında cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, iki uçağın da Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi.

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