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Son dakika haberler... Azerbaycan, Ermenistan'ın 2 savaş uçağını düşürdü
Son dakika haberine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Gubatlı yakınlarından iki Ermenistan SU-25 uçağının düşürüldüğünü duyurdu
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.18 ve 13.20 civarında cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, iki uçağın da Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi.
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