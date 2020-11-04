Son dakika haberler: Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı
MSB, ''Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor. Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu.'' açıklamasında bulundu. Öte yandan Azerbaycan ordusunun, 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nce Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağının düşürüldüğünü bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu." ifadelerine yer verildi.
7 KÖY KURTARILDI
Azerbaycan ordusu, 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle