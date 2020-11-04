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Haber Giriş: 04.11.2020 - 16:32 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı

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Son dakika haberler: Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı
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MSB, ''Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor. Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu.'' açıklamasında bulundu. Öte yandan Azerbaycan ordusunun, 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nce Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağının düşürüldüğünü bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu." ifadelerine yer verildi.

7 KÖY KURTARILDI

Azerbaycan ordusu, 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı.

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