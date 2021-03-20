Son dakika haberler... Avrupa'nın göbeğinde panik! Herkes kaçıyor

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Parisliler, ülkenin üçte birinin bir ay sürecek yeni bir karantinaya girmesinden saatler önce Fransız başkentinden akın akın kaçmaya başladı.

Paris bölgesinde 12 milyon insan yeni kısıtlamalara hazırlanırken, batıdan Brittany'ye ve güneyden Lyon'a giden trenler Cuma günü Gare Montparnasse'de hınca hınç insanla doldu.

Brittany ve güneybatıdaki bölgelere hizmet veren Montparnasse istasyonundan ayrılan trenler, Perşembe günü geç saatlerde yapılan rezervasyonların ardından tamamen doldu.



Ulusal demiryolu operatörü SNCF'nin bir sözcüsü, önceki Cuma günleri yüzde 60-70 doluluk oranına sahip olduktan sonra bazı bölgelere giden trenlerde hiç yer kalmadığını duyurdu.

Elinde valiziyle19 yaşındaki bir öğrenci olan Maiwenn, üniversite yılının geri kalanını Brittany'de ailesiyle geçirmek için Paris'ten ayrılmaya karar verdiğini söyledi ve ekledi: "Dönem sonuna kadar orada kalacağım. Derslerin uzaktan eğitim şeklinde yapılmasının üstünden bir yıl geçti, bu yüzden buna alışmaya başladık."

ÜLKE ÇAPINDA YASAK

Fransa, ülke çapında 18:00'da sokağa çıkma yasağı ve hafta sonu kapatmalarla birlikte yeni tedbirlerden uzak durmayı umuyordu ancak getirilen önlemler nüfusun yaklaşık üçte birini etkiliyor.



Yeni önlemlerden etkilenen diğer bölgeler arasında kuzeydoğu Fransa'nın Lille şehrini kapsayan Hauts-de-France bölgesi ve Akdeniz'deki Alpes-Maritimes ile kuzeyde Seine-Maritime ve Eure yer alıyor.

'UMARIM SON OLUR'

Sağlık Bakanı Olivier Veran, baharın başlaması ve aşılama kampanyasının da yardımıyla bu bölgesel karantinanın son olmasını umduğunu ifade etti.

Önceki karantinalarda olduğu gibi, bir kişinin yeni kısıtlamalar altındaki alanlarda neden evi terk ettiğini gerekçelendirmek için telefona yazılmış veya indirilmiş bir forma ihtiyaç duyulacak.

HAYATİ OLMAYAN DÜKKANLAR TAMAMEN KAPANIYOR

Açık hava egzersizine evden 10 kilometre kadar uzağa sınırsız bir süre için izin veriliyor ancak hayati olmayan dükkanların kapanması gerekecek.

Bununla birlikte, halkın refahı için gerekli görülen kitapçılar ve kuaför salonları da güçlendirilmiş sıhhi protokollerle açık kalabilir.

MACRON'A ELEŞTİRİ YAĞMURU

Emmanuel Macron, krizle başa çıktığı için yurtiçi ve yurtdışında eleştiri yağmuruna tutulurken, muhalifler gerekli önlemlerin alınması konusunda 'başarısız' olduğunu söylüyor.



Paris'te sağlık personeli ile bir gün süren görüşmelerden sonra Çarşamba günü Macron, "Açık olalım, çoğunlukla bu ünlü İngiliz varyantının yükselişine doğru üçüncü bir dalgadayız," dedi.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Paris hastanelerini krize sürükleyen ve aşıların nüfusun büyük bölümünü korumak için yavaş kaldığı üçüncü bir Kovid-19 dalgasının ortasında, dün gece yeni önlemleri açıkladı.



Bu adım, Fransa'nın Çarşamba günü Kovid vakalarındaki en büyük günlük artışını görmesinin ardından geldi. En son karantina Kasım ayında uygulanmıştı.

AŞI KRİZİ AŞILAMIYOR

Fransa, AstraZeneca aşısının sadece 55 yaşın üzerindekilere yapılması gerektiğini söylediğinde, aşı kaosu yeni bir hal aldı. Daha önce tam tersine, yaşlılara bu aşının vurulmaması gerektiği söyleniyordu.



Sağlık yetkilileri, yeni kuralın, AB'nin bu hafta daha fazla krize girmesine neden olan 'kan pıhtısı' vakalarının yalnızca 55 yaşın altındakilerde görülmesinden kaynaklandığını belirttiler.

Ancak AB güvenlik uzmanları dün, aşının tüm yaş grupları için güvenli ve etkili olduğuna karar vererek, aşıyla bağlantılı kan pıhtılaşması riskinin artmadığını kaydetti.



DSÖ'DEN DE ONAY GELDİ

Avrupa İlaç Ajansının (EMA), dün AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının "güvenli ve faydalarının risklerinden fazla olduğunu" duyurmasının ardından Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de aynı yönde görüş bildirdi.

Açıklamada, dünya çapında Kovid-19 vaka sayısının 120 milyonu geçtiği, 2,5 milyondan fazla kişinin de virüsten yaşamını yitirdiği kaydedilerek, "Aşılama, daha fazla hastalık ve ölümü önlemek, salgını kontrol etmeye yardımcı olmak için kritik bir araç olmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.



Fransa'da şu ana kadar 4 milyon 181 bin 607 kişi koronavirüse yakalandı. 91 bin 679 kişi ise hayatını kaybetti.

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