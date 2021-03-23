Son dakika haberler... AstraZeneca aşısında kriz büyüyor: Klinik veriler eski iddiası ortaya atıldı!

Dün Reuters'da yer alan habere göre ABD, Şili ve Peru'da sürdürülen ve 32 binden fazla gönüllünün katıldığı faz üç çalışmalarının tamamlanmasından sonra AstraZeneca Kovid-19 aşısının etkinlik ve güvenlik oranları açıklanmıştı. Açıklanan bu sonuçlara göre Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca birlikteliğiyle geliştirilen Kovid-19 aşısının etkin ve güvenli olduğu açıklanmıştı.

Oxford Aşı Grubu Başkanı Andrew Pollard konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Bu sonuçlar harika. Aşının etkinliğinin Oxford öncülüğünde gerçekleştirilen deneylerde alınan sonuçlarla tutarlı çıkması güvenirliğini de kanıtlamış oldu.' ifadelerine yer vermişti.

ABD. Şili ve Peru'daki üçüncü faz çalışmalarından alınan sonuçlara göre Oxford-AstraZeneca aşısının semptomatik Kovid-19'u önlemede etkinliği %79 olurken ağır hastalık, hastaneye yatış ve ölüm risklerinde ise %100 etkin olduğu açıklandı. Dünya bu sevindirici haberin ardından tam rahat bir nefes almıştı ki bugün açıklama yapan ABD'li sağlık yetkilileri AstraZeneca'nın dün açıkladığı oranların eski verilere dayandırıldığını söyleyerek AstraZeneca-Oxford Kovid-19 aşısı etrafında alevlenen tartışmaları yeniden alevlendirdi.

ABD Veri Güvenliği İzleme Kurulu, bugün yaptığı açıklamada 'AstraZeneca'nın etkinlik oranı açıklamasında eksik bilgi kullandığını düşünüyoruz' dedi.

AstraZeneca dün açıkladığı klinik deney ve üçüncü faz etkinlik oranı açıklamalarının bağımsız güvenlik denetiminden geçtiğini ve Avrupa'daki vakalarda görülen kanda ciddi pıhtılaşma gibi yan etkilerin aşı kaynaklı olmadığını da açıklamıştı.

AstraZeneca Kovid-19 aşısı için önümüzdeki günlerde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne de (FDA) başvuru yapacaklarını ve hükümetin bağımsız danışmanlarının nihai karar alınmadan önce kanıtları topluma açık bir şekilde tartışacağını bildirdi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID), ABD Veri Güvenliği İzleme Kurulu'nun AstraZeneca'nın aşının etkinlik ve güvenirlik araştırması sonuçlarını eski verilere dayandırdığı ve bu yüzden de aşının etkinlik oranlarıyla ilgili verilerin eksik bilgiler içeriyor olabileceğinden endişe duyduğunu açıkladı. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün başında Joe Biden'ın da ekibinde yer alan Dr. Anthony Fauci bulunuyor.

AstraZeneca henüz bu iddiaya cevap vermezken şirkete ABD'de aşıların kullanımı ancak ve ancak bağımsız denetim komitelerinin büyük bir titizlikle yürüttüğü değerlendirmelerden sonra onaylandığı ABD'li sağlık kurumları tarafından altı çizilerek tekrar hatırlatıldı.

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