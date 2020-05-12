Son dakika haberler... Amerika'da rakamlar yine yükseldi! Corona Virüsten 1203 ölüm daha

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de son 24 saatte 19 bin 30 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu.

Vaka sayısının bir milyon 388 bin 137 kişiye ulaştığı ABD'de, son 24 saatte 1203 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 82 bin 10'a ulaşmış oldu.

Ülke genelinde şimdiye kadar 262 bin 321 kişi ise iyileşti.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Öte yandan, ABD'de salgın en fazla New York'u vurdu. Eyalette şimdiye kadar 347 bin 151 kişi salgından etkilendi, 27 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

New York'u 141 bin 137 vakayla New Jersey ve 79 bin 7 vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'den sonra salgından en fazla etkilenen ülkeleri sırasıyla 269 binden fazla vakayla İspanya ve 232 bini aşan vaka sayısıyla Rusya izliyor.