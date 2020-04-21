Son dakika haberler: Almanya'yı korkutan tırmanış! Bir uyarı daha geldi

ALMANYA koronavirüse karşı sosyal temas ve mesafe yasağı sonucu kaydedilen başarı üzerine önlemleri çok dikkatlice yumuşatma kararı aldı. Pazartesi günü bazı dükkanlar açılmaya başladı. Önlemlerin gevşemeye başlaması ve iyimser açıklamalar insanların da gevşemesine yol açtı. Başbakan Merkel'den sonra Robert Koch Enstitüsü de bu gelişmeye karşı acilen uyardı ve mevcut durumun aldatıcı olduğunu vurguladı.



Robert Koch Enstitüsü verilerine göre bir hastanın kaç kişiye bulaştırdığının ölçüsü olan üreme oranı pazartesi günü 0.9'a yükseldi. Bu sayı bir hastanın virüsü bir kişiye daha bulaştırdığı anlamına geliyor.



İKİNCİ DALGA UYARISI



Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Lars Schaade, önlemlerde hızlı açılımlara karşı uyardı ve virüste ikinci dalga tehlikesinin yüksek olduğunu vurguladı. Prof. Schaade "geçtiğimiz haftalarda iyi bir sonuç elde ettik. Ama durum ciddiyetini koruyor. Pandeminin sonu henüz ufukta görünmüyor.



Virüs gitmedi. Yeni vaka sayısı tekrar yükselebilir. Mecbur olmadığınız sürece dışarı çıkmayın, evde kalın. En az 1.5 metre sosyal mesafe ve öksürük, elleri yıkama gibi hijyen kurallarına harfiyen uyun. Kamu taşıma araçları ve 1.5 metre sosyal mesafenin mümkün olmadığı yerlerde maske takın. Eğer bir şey yokmuş gibi davranırsak, virüs yeniden patlar" dedi.



AŞI OLMADAN NORMALE DÖNÜŞ YOK



Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Schaade, aşı olmadan normal hayata dönüş olmayacağını söyledi. Vakaların önlenmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Schaade, Almanya'da hiç vaka kalmasa bile virüs dünyada olduğu sürece Almanya'ya başka ülkelerden virüsün tekrar geleceğini kaydetti ve "aşı bulunmadan normale geri dönüş olmaz" dedi.



Prof. Schaade Almanya ve diğer bazı ülkelerdeki vaka ve ölü sayılarını şöyle açıkladı: ABD'de vaka sayısı 760 bine ölü sayısı ise 40 bin 700'e ulaştı. Ölüm oranı yüzde 5.4. İspanya'da vaka sayısı 196 bin, ölü sayısı 20 bin 500, ölüm oranı 10.4.



İtalya'da vaka sayısı 179 bin, ölü sayısı 23 bin 700, ölüm oranı yüzde 13.2. Almanya'da vaka sayısı 143 bin 500, ölü sayısı 4 bin 600, ölüm oranı yüzde 3.2."



Almanya'da kovid-19 hasta yaşı ortalaması 50, ölenlerin yaş ortalaması 81. Ölenlerin yüzde 86'sı 70 yaş ve üzerinde.



BİRE BİR TEHLİKE



Almanya'da pazartesi günü 0.9'a çıkan üreme oranı pazar günü 0.8, cumartesi günü ise yüzde 0.7 olarak belirlenmişti. Robert Koch Enstitüsü virüsle mücadelede başarılı olmak için üreme oranının kalıcı olarak 1'in altında kalması gerektiğini vurguluyor. Üreme oranının 1 olması demek, bir hastanın birden fazla insana virüsü bulaştırması anlamına geliyor. Bu da Almanya'da hasta sayısının hızla artması ve hastanelerin kapasitesini aşması anlamına geliyor.

Virüs uzmanı Christian Drosten, "eğer üreme oranı yeniden 1'in üzerine çıkarsa, yani bir hasta birden fazla insana virüs bulaştırırsa, salgın hiç beklenmedik bir hızla yeniden yayılır" diye uyardı.



Başbakan Merkel de eğer üreme oranı 1.1 olursa, ekim ayında, 1.2 olursa temmuzda, 1.3 olursa haziranda hastane kapasitesini aşarız diye uyarmıştı.