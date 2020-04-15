Son dakika haberler: Almanya'dan önemli Covid-19 kararı

Almanya'da federal hükümet ve eyalet başbakanları korona virüs(Covid-19) önlemlerini hangi alanlarda yumuşatacakları üzerinde anlaşmaya vardı. Buna göre satış alanı 800 metre kare büyüklüğündeki işyerleri hijyen ve sosyal mesafe kurallarını sağlama şartıyla 20 Nisan tarihinden itibaren açılacak. Kuyrukları önlemek için müşteri sayısı sınırlanacak.



Büyüklüğünden bağımsız olarak araba galerileri, bisiklet ve kitapçı dükkanları da kapılarını 20 Nisan'da tekrar müşterilerine açacak.



Son sınıf öğrencileri, gelecek yıl bitirme sınavlarına girecek olan öğrenciler ve ilkokul son sınıf öğrencileri hijyen ve koruma kuralları şartıyla 4 Mayıs tarihinden itibaren derslere başlayacak. Sınıflar en fazla 15 öğrenciyle sınırlı tutulacak.



Büyük etkinlikler üzerindeki yasak 31 ağustos tarihine kadar devam edecek. Maçlarda seyirci yasağı da bu tarihe kadar geçerli.



Kilise, cami ve sinagoglarda ibadet yasağı gelecek hafta yeniden değerlendirilecek.



Maske tavsiyesi var ama mecburiyeti yok. Restoran, kafe ve oteller kapalı kalmaya devam edecek.



Sosyal temas yasağı, seyahat ve dışarıda yalnız veya aynı evde oturmayan bir kişiyle ya da aynı evde oturan aile fertleriyle dolaşabilme sınırlaması 3 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.