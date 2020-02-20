Son dakika haberler: Almanya'daki saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı! İtiraf mektubu ve video bırakmış

Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Hanau kentinde dün saat 22.00 sıralarında şehir merkezinde bulunan bir nargile bara giren silahlı saldırgan içeride bulunanlara silahla ateş açtı. Olay sırasında barda bulunan üç kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

Saldırgan daha sonra koyu renkli bir araçla yaklaşık 2,5 kilometre mesafedeki başka bir nargile bara giderek, burada da ateş açtı. Bu saldırıda da en az beş kişi yaşamını yitirdi. Hanau polisi iki saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Polisten yapılan açıklamada, saldırının faili olduğu tahmin edilen kişinin evinde ölü olarak bulunduğu belirtildi. Aynı evde başka bir kişiye ait olduğu belirtilen bir cesedin daha bulunduğu aktarıldı. Böylece yaşanan olayda toplam ölü sayısı 11 oldu.



"SERT ÇEKİRDEK" TERÖR ÖRGÜTÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

SALDIRI Almanya'da “Sert Çekirdek” adlı aşırı sağ terör örgütünün ortaya çıkarılmasının hemen ardından yaşandı. Hanau kenti dün gece saat 22'de kana bulandı. Hanau'da “Midnight” (Gece Yarısı) adlı bir nargile kafeye giren Tobias R. adlı bir saldırgan kafedekileri yaylım ateşine tuttu. Saldırgan önce gece saat 22 sıralarında nargile kafenin kapısını çaldı. İçeri girer girmez, rastgele ateş eden saldırgan kafede biri kadın 5 genci öldürdü. Saldırgan buradan 2 km ötedeki Kesselstadt semtine giderek, ikinci bir nargile kafede insanların üzerine kurşun yağdırdı. Polis ilk olay yerine vardığında, ikinci bir saldırı haberiyle karşılaştı.

VİDEO VE MEKTUP BIRAKTI

İki nargile kafede 9 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda insan yaralandı. Ölenler arasında Türk gençleri de olduğu sanılıyor. Ancak polis ölen ve yaralıların kimliği hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Saldırganın izini süren polis, saldırganı evinde ölü buldu. Polis saldırganın yanında bir cesetle daha karşılaştı.

Resmi olmayan bilgilere göre Tobias R. adlı saldırgan geride bir mektup ve video bıraktı. Mektupta Almanya'dan kovulması şimdi zor olan bazı halkların yok edilmesi gerektiği yazısının bulunduğu belirtildi. Ancak polis, saldırganın neonazi olup olmadığı ve saldırının motifi hakkında soruşturma sürdüğü için bir bilgi vermedi. Polis, olayın çok yönlü araştırıldığını belirtti. Saldırıya başka kişilerin katılıp katılmadığı da açıklık kazanmadı.

CNN Türk'ten Erhan Merttürk'ün ise son bilgileri paylaştı:

"Kafelere düzenlenen saldırının ardından olay yerinden kaçan bir araçtan bahsediyordu görgü tanıkları. Polis bu aracın peşine düştü. Bu sabah bir baskın düzenledi, saldırgan olduğu şüphelenilen kişi evde ölü olarak bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Yanında bir ceset daha olduğu elimize gelen bilgiler arasında.

Kafelerde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Bu iki ölümle birlikte şu anda ölü sayısının 11 olduğunu söyleyebiliriz. 4 de yaralı olduğunu biliyoruz."



"NARGİLE KAFE KONYALI VATANDAŞIMIZA AİT..."

Kırım Haber Ajansı Genel Müdürü Ahmet Özay, Almanya'yı sarsan saldırıyla ilgili şu bilgileri verdi:



"Frankfurt yakınlarında bu olay meydana geldi. Eşine az rastlanır bir vahşilikle; önce nargile bara iki kişi gidiyor ve üç kişiyi burada öldürüyor.



Daha sonra bir spor bara orada da 5 kişiyi arka arkaya öldürüyorlar. Daha sonra üçüncü bir yeri basıyorlar ancak ölü yok. Burada basılan mekanlar Türklere ait; nargile kafe Konyalı bir vatandaşımıza ait. Ölen 8 kişiden de 5'inin Türk kökenli olduğu belirtiliyor.



Büyük bir ihtimalle kafe sahipleriyle bir husumet olduğu söyleniyor. Nargile kafe sahibinin oğlunun doğum gününe katılmak için mekandan ayrıldığı ve bu şekilde saldırıdan kurtulduğu bildiriliyor."



POLİS HALKTAN YARDIM İSTEDİ



AA Muhabiri Mesut Zeyrek, saldırıyla ilgili paylaştığı son bilgilerde mafya hesaplaşması söylentilerinin öne çıktığını ve resmi olarak açıklanmasa da hayatını kaybeden ve yaralılar arasında Türklerin de olduğunun iddia edildiğini söyledi. AA Muhabiri Zeyrek'in açıklamaları şöyle:

"Polisin açıklamasına göre sekiz ölü var ve çok sayıda yaralı var. Polis saldırıyla ilgili arka planın henüz bilinmediğini söyledi. Saldırının gerçekleştiği yerlerin arasındaki mesafe 2 - 3 kilometre, arabayla 5-10 dakika ulaşılabilecek kısa bir mesafe. Saldırganlara iki kişi denmişti ama daha fazla olabilir diye bilgi paylaşılıyor. Polis halktan yardım istedi.

Resmi olarak uyrukları açıklanmadı ama maalesef ölenler ve yaralananlar arasında Türklerin de olduğu söyleniyor. Burada olaylar netleşene kadar bir kimlik açıklama söz konusu olmuyor.

Saldırganlar aranıyor, yakalanacak ve ifadeleri alınacak. Mafya hesaplaşması, Rus mafyası deniyor. O bölgede yaklaşık 100 bin kişi yaşıyor. Ve Türk, Arap, Rus gibi yabancı kökenlilerin yaşadığı bir semt. O mekanları çalıştıran kişiler de aynı şekilde yabancı kökenli insanlar..."

