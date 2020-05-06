Son dakika haberler: Almanya'da corona virüs kararı! Adım adım anlatıldı

ALMANYA koronavirüs vaka sayısının çok net biçimde azalması ve kontrol altına alınması üzerine mart ayı ortasında getirdiği önlemleri birbir kaldırıyor.



Başbakan Merkel ve eyalet başbakanları çarşamba günü yaptıkları telekonferanslı toplantıda kotonavirüs önlemlerinin önemli ölçüde kaldırılması konusunda anlaşmaya vardı.



Varılan kararda şöyle denildi:



"Almanya'da mart ayı başında patlayan koronavirüs vaka sayısı, virüsün bulaşma kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. Buna rağmen Almanya olarak kararlı önlemler sayesinde gündelik yeni vaka sayısını yeniden oldukça düşürmeyi başardık. 20 Nisan'dan itibaren adım adım açılımlardan sonra da yeni vaka sayısı düşük düzeyde kalmaya devam etti. Bugünkü duruma göre yeniden bir bulaş dinamiğinin harekete geçmesi görünmüyor."

Kararda bu nedenle federal ve eyaletlerin ekonomik zarar ve özgürlük kısıtlamalarını sınırlamak amacıyla yeni büyük açılım adımları atmaya karar verdiği vurgulandı.



Bu ikinci açılım sonrasında da vaka sayısının düşük kalmaya devam etmesi durumunda, geri kalan adımların atılması hijyen ve sosyal mesafe şartına bağlı kalmak şartıyla eyaletlerin sorumluluğuna bırakıldı.



TEK ÖNLEM



Bu kararla sorumluluk tamamen eyaletlere bırakılırken, virüsün yeniden harekete geçmesi tehlikesine karşı bir üst sınır önlemi getirildi.



Eyaletler kendi vilayet ve kazalarında son 7 gün içinde 100 bin kişi başına yeni vaka sayısının 50'yi geçmesi durumunda o bölgede sıkı önlemleri yeniden kararlıca uygulamaya koyacaklar. Yeni vaka artışı sadece huzurevi, bakımevi gibi lokal bir yerle sınırlıysa, tedbirler sadece o tesis içinde sınırlı kalacak.



Tedbirler yeni vaka sayısı en az 7 gün sonra sınırın altına düşünceye kadar devam edecek. Sayının artmaya devam etmesi durumunda bu bölgeye giriş çıkışlar sınırlanacak.

Berlin, Hamburg ve Bremen üst sınır uygulamasına karşı çıktı. Gerekçe olarak ise vaka sayısında artış ve önlemlere geri dönme korkusuyla eyaletlerin daha az teste yapacağı endişesi getirildi. Ancak Başbakan Merkel, vakaları gizlemenin İtalya ve Fransa'nın hatasına düşüreceğine işaret etti. Eyaletler test sayısını düşürmemek kaydıyla üst sınır önlemini onayladı.



SOSYAL MESAFE KALACAK



Karara göre en az 1.5 metre sosyal mesafe kuralı uzun süre daha uygulamada kalacak.



Dijital izleme App'i: (Tracing App) cep telefonu üzerinden virüs bulaş zincirini kırmak için virüs taşıyan kişinin temasları tespit edilecek. Böyle bir App'in geliştirilmesi hükümet tarafından karara bağlandı. İzleme App'i merkezi olmayacak. Almanya ve Avrupa'nın özel bilgileri koruma yasalarına sıkı sıkıya uygun olacak ve "çifte gönüllülük" esasına dayanacak. Hastanın sadece son üç hafta içindeki temasları anonim olarak kaydedilecek. Sadece App'in kullanımı gönüllülük esasına dayanmayacak. Verilerin pandemi araştırma amacıyla kullanılması da gönüllülük esasına dayanacak. Verilerin araştırma amaçlı kullanılması için hastanın izni alınacak. Hasta İstemezse bu veriler Robert Koch Enstitüsü'ne verilmeyecek.



NERELER AÇILIYOR



OKULLAR: Tüm öğrenciler ders ve teneffüsler de dahil, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulanması şartıyla adım adım okula başlayacak. Yaz tatiline kadar tüm öğrenciler okula dönmüş olacak. Okulda ek ders desteğine ihtiyacı olan öğrencilere mutlaka okulda yardımcı ders imkanları sunulacak.



KREŞLER: 11 Mayıs tarihinden itibaren tüm eyaletlerde genişletilmiş acil çocuk bakım hizmeti sunulacak.



HASTANELER, HUZUREVLERİ, YAŞLI VE ENGELLİ BAKIMEVLERİ: Sosyal izolasyonu önlemek için hastanelerde, huzurevleri ve bakımevleri gibi tesislerde yeniden ziyaret imkanı sağlanacak. Aktif bir korona vakası yoksa, belirli kişiler hasta ya da yaşlı yakınlarını ziyaret edebilecek.



İŞYERLERİ: Pandemi döneminde de işyeri sahipleri çalışanlarını virüsten korumak için iş güvenliğini tamamen güvence altına almaktan sorumlu. Pandemi halen mevcut olduğu için çalışanlar ve müşteriler arasında zorunlu olmayan temaslardan kaçınılacak. İşverenler mümkün olduğu yerlerde evden çalışma imkanını devam ettirecek. İş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu kurumlar ve kaza sigortaları işyerlerinde kontroller yapacaklar.



TİCARETHANELER: Hijyen, kontrollü giriş ve kuyruk oluşmasını önleme şartıyla alışveriş merkezleri de dahil tüm işyerleri açılacak. İşyerinin büyüklüğüne göre sosyal mesafeyi sağlamak için içeriye belirli sayıda müşteri bırakılacak.



LİG MAÇLARI: Lig maçları seyircisiz başlayacak. Ancak maçlara başlamadan önce iki hafta karantine süresi uygulanacak. Maçların başlama tarihi olarak 15 veya 21 Mayıs tarihleri öngörülüyor.



Ayrıca açık havada antreman ve spor faaliyetlerine 1.5-2 metre mesafe ve temassız şartıyla izin verilecek.



KÜLTÜREL ETKİNLİKLER: Müzeler, sergiler, hayvanat bahçeleri ziyarete açılacak.



RESTORAN VE OTELLER: Yurtdışına seyahat şimdiki şartlarda zor görünüyor. Ancak Almanya içinde seyahat mümkün olacak. Ekonomi bakanları 9-22 Mayıs tarihleri arasında restoran, kafe, bar, otel ve pansiyonların açılmasında anlaştı. Bu konuda eyaletler açılma tarihlerini kendileri belirleyecek.



KİLİSE VE CAMİLER: İbadethaneler hijyen ve sosyal mesafe şartları altında ibadete açılacak.



KONSER VE ŞENLİKLER: Panayır, festival ve konser gibi büyük etkinlikler üzerindeki yasak en az 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek.



SOSYAL MESAFE: En az 1.5 metre sosyal mesafe kuralı "uzun süre daha" uygulamada kalacak.