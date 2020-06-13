Son dakika haberler: Almanlar da şaşırdı, turizmciler şokta! Aç kapıyı Şansölye

Son dakika haberler... Almanya'nın Türkiye’ye seyahat uyarısını 31 Ağustos tarihine kadar uzatması Türkiye’de olduğu gibi Almanya’da da yoğun tepkilere yol açtı. Seyahat güvenliği için çok daha önceden hazırlıklar yapan ve dışişleri ile turizm bakanları aracılığıyla müzakereler yürüten Ankara, Almanya’nın koronavirüs nedeniyle tüm dünya çapında aldığı seyahat uyarısını Türkiye için de kaldırmasını bekliyordu. Türkiye’ye paket tur düzenleyen seyahat şirketleri de rezervasyonlar yaptı. Ancak seyahat uyarısının Türkiye’ye uzatılması hem Alman seyahat şirketlerinde hem de Türkiye’de düş kırıklığı yarattı.

‘UYARI KALKMALI’

Alman Spiegel Online’ın haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da mevkidaşı Heiko Maas’la telefonla görüştü. Spiegel Online’a konuşan Çavuşoğlu, Almanya’nın kararını ‘düş kırıklığı’ olarak niteledi ve “Kararın arkasında yatan bilimsel gerekçe bizim için anlaşılır değil” dedi. Çavuşoğlu, Almanya’nın seyahat uyarısını ‘mümkün olduğu kadar erken kaldırmasını beklediklerini’ vurguladı.

Türkiye’nin güvenli bir seyahat için tüm hazırlıkları yaptığını belirten Bakan Çavuşoğlu, alınan tedbirlerin Alman şirketi TÜV-Süd tarafından da test edildiğini hatırlattı.

‘TÜM ÖNLEMLERİ ALDIK’

Bakan Çavuşoğlu turistler için, “Türkiye’ye girişlerinden dönüşlerine kadar koronavirüse karşı tüm hijyen önlemleri alınmıştır” dedi. Spiegel’in haberine göre Türkiye geçen hafta Alman Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği bir yazıda Almanya’nın bir talebini daha yerine getirdi. Buna göre İstanbul Havalimanı’nda bir laboratuvar kurulacak, yolcuların termal kameralarla ateşi ölçülecek. 38 derece veya üzerinde olan yolcular hızlı COVID-19 testinden geçirilecek. 2.5 saat içinde sonuç alındıktan sonra, koronavirüs tanısı çıkanlar Almanya’ya geri gönderilecek. Türkiye bunun için Türk Hava Yolları’na geri gönderilecek koronavirüs hastaları için arka koltukları boş tutması yönünde bir talimat da gönderdi. Spiegel tüm bu önlemlere rağmen Bakan Maas’ın seyahat uyarısını kaldırmakta halen tereddüt ettiğini belirtti.

TURİZMCİLERE DARBE

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) de “31 Ağustos kararı turizmcilere darbe” diye bir açıklama yaptı. Birliğin sözcüsü Kerstin Heinen, Türkiye’nin Avrupa dışındaki tüm ülkelerle aynı kefeye konmasını ‘orantısız’ olarak niteledi. Sözcü, Bakan Maas’ın “Seyahat uyarısı, seyahat yasağı anlamına gelmiyor” sözlerini şöyle eleştirdi: “Hiçbir Alman tur operatörü Türkiye için de geçerli olan seyahat uyarısının bulunduğu ülkelere bir tek yolcu gönderemez. Bizim için dramatik bir durum bu. Birincisi 31 Ağustos tarihine kadar yapılmış rezervasyonları iptal etmek zorundayız. Çünkü yolcuları götüremeyiz. İkincisi ise bu ülkeler için yeni rezervasyonlar da alamayız. Çünkü buralara seyahat uyarısı ne zaman kalkar, kimse bilmiyor. Dışişleri Bakanı Maas, istisnalar yapılabileceğini söyledi. Ama yolcular ve seyahat sektörü için eksik olan plan yapamamak” dedi.

BERLİN’İN SEYAHAT UYARISI NE ANLAMA GELİYOR

2019’da Almanya’dan Türkiye’ye 5 milyon civarında turist geldi. Almanya’da ayrıca yaklaşık 3 milyon Türkiye kökenli yaşıyor. Almanya’nın seyahat uyarısı paket tur seyahatleri engelliyor. Türkiye ise klasik bir paket tur ülkesi. Seyahat uyarısı alınan ülkelere giden vatandaşlarını Almanya geri getirmek zorunda değil. Bu durumda yolcuları geri getirme, bakım ve sağlık masrafları yasal olarak seyahat şirketlerine yükleniyor.

Almanya koronavirüs nedeniyle bu yıl tüm dünyadan 200 bin vatandaşını geri getirmek zorunda kaldı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, seyahat uyarısını Avrupa dışında 160 ülkeye 31 Ağustos tarihine kadar uzatma kararını şöyle gerekçelendirdi: “Biz yaz tatilinde Alman vatandaşlarının yeniden tüm dünya ülkelerine dağılıp mahsur kalmasını veya geri dönüşte virüsü Almanya’ya taşımasını göze almak istemiyoruz.”

Öte yandan Almanya’dan Türkiye’ye uçak seferleri de başladı. Ancak bunlar bireysel seyahatler. Bireysel seyahatlerde sorumluluk yolcuya ait. Ayrıca seyahat uyarısı bulunan ülkelerden gelen yolcular için Almanya’da 14 gün ev karantinası uygulaması bulunuyor.