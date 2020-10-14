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Haber Giriş: 14.10.2020 - 14:50 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Aliyev duyurdu... 8 köy daha işgalden kurtarıldı

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Son dakika haberler... Aliyev duyurdu... 8 köy daha işgalden kurtarıldı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu, Hocavend ilinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke, Tağaser köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

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