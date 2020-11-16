Son dakika haberler: ABD’li ilaç şirketinden koronavirüs aşısı açıklaması! Yüzde 94.5 oranında etkili

ABD’li ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen potansiyel yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının etkili olduğu açıklandı.



Modern'dan yapılan açıklamada, 30 binden fazla katılımcı ile yapılan klinik deneylerdeki ön sonuçlarda aşının yüzde 94,5 oranında etkili bir sonuç gösterdiği belirtildi.



Şirketin CEO'su Stephane Bancel, "Faz 3 çalışmamızdan elde ettiğimiz bu pozitif ara analiz bize aşımızın ciddi hastalıklar dahil koronavirüs hastalığını önleyebileceğine dair ilk klinik doğrulamayı sağladı" ifadelerini kullandı.