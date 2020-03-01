Son dakika haberler: AB'den olağanüstü İdlib toplantısı

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Borrell, "İdlib'deki çatışma, uluslararası barış ve güvenliği ciddi bir şekilde tehdit ediyor, tarifsiz acıya yol açıyor." ifadesini kullandı.



AB'nin, insani krizi durdurmak için tüm çabaları sarf etmesi gerektiğine dikkati çeken Borrell, "Bu nedenle gelecek hafta İdlib'deki gelişmeleri görüşmek için Dış İlişkiler Konseyini olağanüstü toplantıya çağırıyorum." açıklamasında bulundu. Borrell, tüm aktörlerle irtibatta olduğunu belirterek, ateşkese geri dönülmesi ve itidal çağrısında bulunduğunu anımsattı.



Krizin sadece siyasi yollarla çözülebileceğine işaret eden Borrell, AB'nin krizi sonlandırmak için katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Borell, sivil topluma yardım etmek için kaynak toplanması gerektiğini de kaydetti.



"SINIRLARIMIZDAKİ GÖÇ DURUMUNU TAKİP EDİYORUZ"



Yüksek Temsilci Borrell, "Aynı zamanda dış sınırlarımızdaki göç durumunu da yakından takip ediyoruz. Türkiye-AB mutabakatının yerine getirilmesi gerekiyor. Yunanistan ve Bulgaristan'a destek veriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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