Son dakika haberler: ABD'deki patlamada detaylar ortaya çıkıyor... 'İnsan kalıntıları olabilir!'

ABD’nin Tennessee eyaletinde bulunan Nashville kentinde, 3 kişinin yaralandığı karavan tipi araçta meydana gelen şiddetli patlamanın bombadan kaynaklandığı açıklandı. Nashville polisi, karavanda meydana gelen patlamanın “kasıtlı” olduğunu söyledi.



ABD’nin Tennessee eyaletindeki Nashville kentinin Broadway caddesinde dün karavanda meydana gelen şiddetli patlamada 3 kişi yaralandı. Polis, yaptığı açıklamada araca yerleştirilmiş bombanın “kasıtlı” olduğunu söyledi.

Beyaz bir karavanda meydana gelen patlama enkazını inceleyen yetkililer, insana ait olduğu düşünülen dokulara rastladıklarını açıkladı.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

FBI ise patlamanın olduğu beyaz karavanın fotoğrafını yayınlayarak, halktan bilgi talep etti. Nashville Belediye Başkanı John Cooper yaptığı açıklamada, olağanüstü hal ilan ettiğini belirterek, 27 Aralık Pazar günü 16.30’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini açıkladı.



BULUNAN DOKULAR İNCELENİYOR

Polis yetkilileri FBI ve ATF (Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu) ile birlikte soruşturmanın yürütüldüğünü ifade ederek “Bu kasıtlı bir eylem gibi görünüyor” dedi. Nashville Polis Departmanı Şefi John Drake, patlama bölgesinin yakınında doku bulduklarını söyledi. Şef Drake, bulunan dokuların insan kalıntıları olup olmadıklarını belirlemek için inceleme altına alacaklarını ifade etti.

PATLAMA BÖLGESİ KENTİN EN HAREKETLİ YERLERİNDEN

Olay yerinden gelen fotoğraflarda etraftaki pencere ve camların kırıldığı, en az 20 binanın ve ağaçların zarar gördüğü ve yoğun bir dumanın yükseldiği görülüyor.

Patlamanın olduğu bölge Nashville'in gece hayatının yoğun olduğu, bar ve restoranların bulunduğu en hareketli yerlerinden.

Nashville Belediye Başkanı John Cooper, "Bir bomba patlatılmış gibi duruyor" diyerek vatandaşları bölgeden uzak durması konusunda uyardı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Yerel saatle sabah 6'da silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis, kamyonetten kısa bir süre sonra patlayacağına dair sinyaller geldiğini fark etti. Kısa bir süre sonra da patlama meydana geldi.

Patlamayla birlikte iletişim hatlarında sorun yaşanınca Nashville Havalimanı bağlantılı uçuşlarda gecikmeler yaşandı. Uçuşlar, yerel saatle 15.00'te yeniden başladı.

Polis, patlama sırasında kamyonetin içinde kimsenin olup olmadığının bilinmediğini söyledi.

ABD'nin büyük telekomünikasyon şirketlerinden AT&T binasının yakınlarında park etmiş olan kamyonetten "Bu mesajı duyuyorsanız bulunduğunuz yeri terk edin" uyarısı yapılan bir mesajın yayımlandığı ve polisin 6.30 itibarıyla çevreyi boşalttığı belirtiliyor.