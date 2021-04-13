Son dakika haberler... ABD'de yeni George Floyd vakası: Protestolar büyüyor!

ABD'nin Minnesota eyaletinde, Minneapolis'in kuzeyindeki Brooklyn Center kentinde Pazar günü polisin bir trafik çevirmesi sırasında 20 yaşında bir siyah genci ateş ederek öldürmesi üzerine öfkeli kalabalıklar sokaklara döküldü. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Trafik çevirmesi sırasında öldürülen gencin adının Daunte Wright olduğu açıklandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan yerel polis teşkilatı, Wright'ın "yanlışlıkla" öldürüldüğünü duyurdu.

Polis Şefi Tim Gannon, elektroşok silahı kullanmak isteyen polisin yanlışlıkla silahını çekerek ateş ettiğini belirtti.

Minnesota Valisi Tim Waltz, "durumu yakından izlediğini" ve Wright'ın ailesi için dua ettiğini söyledi.

Geçen yıl George Floyd adlı bir siyahı gözaltına alırken öldürmek suçlamasıyla yargılanan eski polis memuru Derek Chauvin'in davasının devam ettiği Minneapolis'de ortam gergin.

DAUNTE WRİGHT’IN VURULMA ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

ABD’nin Minnesota eyaletinde trafik çevirmesinde aracıyla kaçmaya çalıştığı gerekçesiyle polis tarafından vurularak öldürülen Daunte Wright’ın (20) vurulma anlarına ait görüntüler yayınlandı.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde trafik çevirmesinde durdurulan 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright, aracına binip kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından vurularak hayatını kaybetti. Wright’ın (20) vurulma anlarına ait görüntüler yayınlandı. Ülkede tepkilere neden olan Wright’ın ölümüne ilişkin yayınlanan görüntülerin ardından halk sokaklara dökülerek, ‘Black Lives Matter’ (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) protestolarına katıldı. “GÖRÜNTÜLER RAHATSIZ EDİCİ”

Brooklyn Center Emniyet Müdürü Tim Gannon, görüntülerin rahatsız edici olduğunu ifade etti. Gannon, memurların Wright’ı hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle durdurduğunu belirtti. Gannon basın mensuplarına yaptığı açıklamada, polis memurunun ‘elektroşok tabancası yerine, yanlışlıkla silahını çektiğine’ inandığını söyledi.

BROOKLYN CENTRE'DA NELER OLDU?

Dün gece Minneapolis'in yalnızca birkaç kilometre kuzeyindeki Brooklyn Center'da karakolun önünde toplanan ve Daunte Wright'ın adını haykıran yüzlerce kişi polisle karşı karşıya geldi.

Reuters haber ajansına göre iki polis aracını taşa tutan ve üzerine tırmanan göstericilere, polis dağılmaları uyarısı yaptı. Daha sonra polisin göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığı görüldü. Yerel medya yağma olayları yaşandığını bildirdi. Brooklyn Center Belediye Başkanı Mike Elliot Twitter'dan Pazartesi sabah yerel saatle 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini bildirdi.

Elliot mesajında, "Herkesin güvende olmasını istiyoruz. Lütfen güvende olun ve lütfen eve dönün" dedi.

Brooklyn Center'da okullar kapatıldı. Her tür toplu faaliyet iptal edildi.

DAUNTE WRİGHT NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Brooklyn Center Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, polislerin Pazar günü öğleden sonra bir kişiyi trafik kurallarını çiğnediği gerekçesiyle çevirdikleri ve hakkında yakalama emri bulunduğunu öğrendikleri kaydedildi.

Açıklamada, bunun üzerine gözaltına almak istedikleri kişinin aracına geri bindiği ve bir polis memurunun birkaç yüz metre gittikten sonra bir başka araca çarpan sürücüye ateş ettiiği açıklaması da yer aldı.

Sürücünün olay yerinde öldüğü çarptığı araçtaki bir kadın yolcunun ise hafif yaralandığı belirtildi.

Polis, bütün bunlar yaşanırken, polis memurlarının üzerlerinde kameralar bulunduğunu ve araçlardaki kameraların da kayıtta olduğunu kaydediyor.

Öldürülen Wright'ın annesi Katie daha fazla bilgi verilmesini istedi. Yerel StarTribune gazetesine konuşan anne, oğlunun cansız bedeninin polisler tarafından yerde bırakıldığını söyleyerek, "Kimse bize bir şey söylemiyor, bizimle konuşmuyor. (Polislere) Ne olur, oğlumu yerden kaldırın dedim" dedi.

Belediye Başkanı Elliot olayı "trajik" diye nitelerken, Minnesota Valisi Waltz "Eyaletimiz yine bir siyahın güvenlik güçlerinin elinde yaşamını yitirmesinin yasını tutuyor" diye konuştu.

MİNNEAPOLİS'DEKİ GERİLİMİN ARKA PLANI

George Floyd'un 25 Mayıs 2020'de gözaltına alınması sonrası ölmesiyle ilgili olarak eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı duruşma, Minneapolis'de iki haftadır sürüyor.

Chauvin'in, Floyd'un ensesine dizini dayayarak onun nefesini kestiği dakikaların video görüntüleri bütün dünyada izlenmiş ve kitlesel ırkçılığı protesto gösterilerine yol açmıştı.

Duruşmanın en az bir ay devam etmesi bekleniyor ve jürinin karar verme aşamasına gelindiğinde bazı huzursuzluklar yaşanmasından endişe ediliyordu.

Floyd'un ölümünün ardından öfkeli protesto gösterileri bütün kenti sarmış, bazı gösterilerde yüzlerce bina hasar görmüştü.

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