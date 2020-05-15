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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 14:20,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: ABD'de şiddetli deprem

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Gelen son dakika bilgisine göre, ABD'nin Nevada eyaletinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,6 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Tonopah'ın 57 kilometre kuzeybatısı olan depremin yerin 7,6 kilometre altında kaydedildiği bildirildi.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Son dakika haberler: ABDde şiddetli deprem

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