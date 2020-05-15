AA
Son Güncelleme:
Son dakika haberler: ABD'de şiddetli deprem
Gelen son dakika bilgisine göre, ABD'nin Nevada eyaletinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,6 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Tonopah'ın 57 kilometre kuzeybatısı olan depremin yerin 7,6 kilometre altında kaydedildiği bildirildi.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
DETAYLAR GELİYOR...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle