Son dakika haberler... ABD'de koronavirüs vakalarında dikkat çeken düşüş

ABD koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelmişti ancak haftalar sonra önemli bir gelişme yaşandı.

Ülke'de son 24 saatte salgında can kaybı binin altına inerek 751 olarak duyuruldu. Toplam can kaybı 80 bin 807'ye yükseldi.

TRUMP TWITTER'DAN PAYLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump resmi twitter hesabından, "Koronavirüs sayıları bugün çok daha iyi gözüküyor, ülkenin her yerinde düşmüş durumda. Büyük gelişme kaydedildi" ifadelerini kullandı.

Coronavirus numbers are looking MUCH better, going down almost everywhere. Big progress being made!