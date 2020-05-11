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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 11.05.2020 - 17:04,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... ABD'de koronavirüs vakalarında dikkat çeken düşüş

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ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 751 kişi artarak 80 bin 807'ye yükseldi.

ABD koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelmişti ancak haftalar sonra önemli bir gelişme yaşandı.

Ülke'de son 24 saatte salgında can kaybı binin altına inerek 751 olarak duyuruldu. Toplam can kaybı 80 bin 807'ye yükseldi.

TRUMP TWITTER'DAN PAYLAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump resmi twitter hesabından, "Koronavirüs sayıları bugün çok daha iyi gözüküyor, ülkenin her yerinde düşmüş durumda. Büyük gelişme kaydedildi" ifadelerini kullandı.

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