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Dünya
DHA- AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 15:24 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: 8 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı

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Son dakika haberler: 8 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı
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Gelen son dakika haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusu 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Çaprand, Hacı İsaklı ve Goşa Bulak, Zengilan'ın Dere Giletağ ve Büyük Giletağ, Gubadlı'nın Işıklı, Murathanlı ve Milanlı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 190 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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