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Fotoğraflar: AFP
Haber Giriş: 05.10.2020 - 12:39 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... 2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

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Son dakika haberler... 2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
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Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsünün keşfine sağladıkları katkı nedeniyle Harvey Alter, Michael Houghton ve Charles Rice'a verildi.

2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu. Bu yılki Nobel Tıp Ödülü, Hepatit C virüsüne yaptıkları keşiflerle önemli katkıda bulunan Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice'a verildi.

Son dakika haberler... 2020 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

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