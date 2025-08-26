×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika haberi... Zelenski: Putin ile görüşmelere Türkiye ev sahipliği yapabilir

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Zelenski#Putin
Son dakika haberi... Zelenski: Putin ile görüşmelere Türkiye ev sahipliği yapabilir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 19:27

Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılabilecek olası görüşmelere Türkiye’nin, Körfez ülkelerinin veya Avrupa ülkelerinin ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılabilecek olası görüşmelere Türkiye, Körfez ülkeleri veya Avrupa ülkelerinin ev sahipliği yapabileceğini açıkladı.

Zelenski, yayınladığı video mesajında, “Bu hafta Türkiye, Körfez ülkeleri ve Ruslarla görüşmelere ev sahipliği yapabilecek Avrupa ülkeleriyle temaslarımız olacak. Biz de savaşı sona erdirmek için her şeyi en üst düzeyde hazırlayacağız” dedi.

Daha önce Putin ile görüşme çağrısı yapan Zelenski’ye yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise böyle bir toplantı için henüz bir gündem bulunmadığını belirtmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Zelenski#Putin

BAKMADAN GEÇME!