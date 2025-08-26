Son dakika haberi... Zelenski: Putin ile görüşmelere Türkiye ev sahipliği yapabilir

Haberin Devamı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılabilecek olası görüşmelere Türkiye, Körfez ülkeleri veya Avrupa ülkelerinin ev sahipliği yapabileceğini açıkladı.

Zelenski, yayınladığı video mesajında, “Bu hafta Türkiye, Körfez ülkeleri ve Ruslarla görüşmelere ev sahipliği yapabilecek Avrupa ülkeleriyle temaslarımız olacak. Biz de savaşı sona erdirmek için her şeyi en üst düzeyde hazırlayacağız” dedi.

Daha önce Putin ile görüşme çağrısı yapan Zelenski’ye yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise böyle bir toplantı için henüz bir gündem bulunmadığını belirtmişti.