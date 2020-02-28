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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 28.02.2020 - 11:42,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Türkiye'nin hamlesi panik yarattı! Yunanistan sınıra asker yığıyor

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AFP'de yer verilen son dakika bilgisine göre; Türkiye'nin göçmen kararının ardından Yunanistan sınırdaki güvenlik sayısını arttırmaya başladı.

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  • Göçmenler Yunanistan adalarına ayak bastı
  • Göçmenler Yunanistan adalarına ayak bastı
  • Göçmenler Yunanistan adalarına ayak bastı
  • Göçmenler Yunanistan adalarına ayak bastı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye'nin, göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberini duyurmasının ardından göçmenler Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye akın etmeye başladı. Göçmenler, Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek istediklerini dile getirerek, sınır bölgesine yürüyor.

YUNANİSTAN HAREKETE GEÇTİ

AFP'de yer verilen son dakika bilgisine göre; Türkiye'nin göçmen kararının ardından Yunanistan sınırdaki güvenlik sayısını arttırmaya başladı. Yunan hükümetinin AB ve NATO yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdiği bildiriliyor.

GÖÇMENLER YUNAN ADALARINDA KARAYA ÇIKMAYA BAŞLADI

Reuters'ın geçtiği görüntülerde ise yola koyulan göçmenlerin Yunanistan'da karaya çıkmaya başladıkları gözler önüne seriliyor.

Türkiyenin mülteci kararının ardından yola çıktılar Akın akın gidiyorlar
Türkiye'nin mülteci kararının ardından yola çıktılar! Akın akın gidiyorlar
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