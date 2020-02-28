Son dakika haberi: Türkiye'nin hamlesi panik yarattı! Yunanistan sınıra asker yığıyor
AFP'de yer verilen son dakika bilgisine göre; Türkiye'nin göçmen kararının ardından Yunanistan sınırdaki güvenlik sayısını arttırmaya başladı.
Türkiye'nin, göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberini duyurmasının ardından göçmenler Avrupa ülkelerine gitmek için Edirne'ye akın etmeye başladı. Göçmenler, Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek istediklerini dile getirerek, sınır bölgesine yürüyor.
YUNANİSTAN HAREKETE GEÇTİ
AFP'de yer verilen son dakika bilgisine göre; Türkiye'nin göçmen kararının ardından Yunanistan sınırdaki güvenlik sayısını arttırmaya başladı. Yunan hükümetinin AB ve NATO yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdiği bildiriliyor.
GÖÇMENLER YUNAN ADALARINDA KARAYA ÇIKMAYA BAŞLADI
Reuters'ın geçtiği görüntülerde ise yola koyulan göçmenlerin Yunanistan'da karaya çıkmaya başladıkları gözler önüne seriliyor.
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