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Haber Giriş: 15.03.2020 - 11:17,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... Yunanistan'da Corona Virüs'ten bir ölüm daha

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Son dakika haberi... Yunanistan'da Corona Virüs'ten bir ölüm daha
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Yunanistan'da 53 yaşında bir hastanın hayatını kaybetmesinin ardından ülkede Corona Virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Öte yandan ülkede tüm kafeterya, sinema, spor ve eğlence merkezleri ve çocuk parkları 15 günlük süreyle kapatıldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan Corona Virüsü Yunanistan'da da can almaya devam ediyor. Ülkede yeni tip Corona Virüsü (Covid-19) nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan 53 yaşındaki bir hastanın solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede virüs kaynaklı ölü sayısının 4'e ulaştığı, vaka sayısının ise 200'ü geçtiği aktarıldı.

Öte yandan Yunanistan'da hükümetin aldığı tedbirler çerçevesinde tüm kafeterya, sinema, spor ve eğlence merkezleri ve çocuk parkları 15 günlük süreyle kapatıldı. Ülkede zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama uyarısı yapıldı.

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