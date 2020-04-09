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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 09.04.2020 - 10:02,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Yoğun bakımdaki Boris Johnson'ın sağlık durumuna dair açıklama

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Son dakika haberi: Yoğun bakımdaki Boris Johnson'ın sağlık durumuna dair açıklama
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Yoğun bakımda COVID-19 tedavisinde olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumuna dair açıklama yapıldı

İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden, Başbakan Boris Johnson'ın sağlık durumuna dair BBC televizyonuna açıklama yaptı.

Dowden, "Başbakanın durumu dün de açıkladığımız gibi stabil bir şekilde gelişerek devam ediyor. onun için her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak da  Boris Johnson’ın durumunun iyiye gittiğini ve ‘yatakta oturabildiğini’ ifade etti.

5 Nisan tarihinde hastaneye kaldırılan Johnson, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a kabine toplantılarına başkanlık etme yetkisi vermişti.

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Her şey bu cümleyi kurmasıyla başladı İşte Johnsona yoğun bakıma götüren süreç
Her şey bu cümleyi kurmasıyla başladı! İşte Johnson'a yoğun bakıma götüren süreç
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