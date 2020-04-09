Son dakika haberi: Yoğun bakımdaki Boris Johnson'ın sağlık durumuna dair açıklama

İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden, Başbakan Boris Johnson'ın sağlık durumuna dair BBC televizyonuna açıklama yaptı.

Dowden, "Başbakanın durumu dün de açıkladığımız gibi stabil bir şekilde gelişerek devam ediyor. onun için her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak da Boris Johnson’ın durumunun iyiye gittiğini ve ‘yatakta oturabildiğini’ ifade etti.

5 Nisan tarihinde hastaneye kaldırılan Johnson, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a kabine toplantılarına başkanlık etme yetkisi vermişti.