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Yeni Zelanda, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 16:56 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Yeni Zelanda'da katliam yapmıştı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldüren, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın, yargılanmasına başlandı. Tarrant’ın üçüncü bir camiye de saldırı planladığı ifade edildi.

Yeni Zelanda’nın Chirstchurch kentinde iki camiye düzenlediği silahlı saldırılar sonucu 51 kişiyi öldüren Avustralyalı saldırgan Brenton Tarrant'ın yargılanmasına başlanıldı. Tarrant’ın ‘mümkün olduğu kadar çok kişiyi öldürmeyi’ hedeflediği ve üçüncü bir camiye saldırmayı planladığı ifade edildi.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMASI BEKLENİYOR

Teörist Tarrant daha önce hakkındaki 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs, 1 terör saldırı suçlamalarını kabul etmişti. Saldırganın ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor. Öte yandan, Tarrant ömür boyu hapis cezası alırsa bu Yeni Zelanda tarihinde ilk kez verilmiş olacağı ifade ediliyor.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra saldırıdan yaralı kurtulanların da katıldığı duruşmanın yapıldığı mahkemenin bulunduğu yere çıkan yollar kapatılırken, çatılara polis keskin nişancıları yerleştirildi.

SALDIRILAR NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Geçen yıl 15 Mart’ta saldırgan Brenton Tarrant, iki camiye giderek masum insanların üzerine ateş açmış ve 51 kişiyi öldürmüştü. Saldırgan, ilk olarak El Nur Camisi’ne gitmiş ve burada Müslümanların üzerine ateş açmış, ardından da 5 kilometre mesafede bulunan Linwood Camisi’ne giderek daha çok insanı hedef almıştı. Saldırının ardından Yeni Zelanda’da silah edinme yasalarında değişiklikler olmuştu.

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