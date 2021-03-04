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Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 04.03.2021 - 23:42 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Yeni Zelanda açıklarında korkunç bir deprem daha!

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Son dakika haberi: Yeni Zelanda açıklarında korkunç bir deprem daha!

Bugün peş peşe depremlerin yaşandığı Yeni Zelanda açıklarında 8.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, Kermadec Adaları açıklarında tsunami uyarısında bulundu.

Pasifik'te Yeni Zelanda'ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 8.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeni Zelanda Acil Durum Departmanı, vatandaşlara evlerinden ayrılmaları ve daha yüksek bölgelere gitmeleri yolunda talimat verdi.

Aynı bölgede bugün 7.3 ve 6.9 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti.

Yeni Zelanda açıklarında 7.3lük deprem
Yeni Zelanda açıklarında 7.3'lük deprem
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