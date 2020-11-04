DHA
Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Viyana'daki terör saldırısında çarpıcı detay ortaya çıktı!
Alınan son dakika haberine göre, Avusturya İçişleri Bakanlığı, Avusturya istihbaratının Slovakya tarafından Viyana saldırganının mühimmat almak istediği konusunda uyarıldığını duyurdu.
Son dakika haberi... Avusturya İçişleri Bakanlığı, Avusturya istihbaratının Slovakya tarafından Viyana saldırganının mühimmat almak istediği konusunda uyarıldığını duyurdu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle