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DHA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 18:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Viyana'daki terör saldırısında çarpıcı detay ortaya çıktı!

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Son dakika haberi: Viyana'daki terör saldırısında çarpıcı detay ortaya çıktı!
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Alınan son dakika haberine göre, Avusturya İçişleri Bakanlığı, Avusturya istihbaratının Slovakya tarafından Viyana saldırganının mühimmat almak istediği konusunda uyarıldığını duyurdu.

Son dakika haberi... Avusturya İçişleri Bakanlığı, Avusturya istihbaratının Slovakya tarafından Viyana saldırganının mühimmat almak istediği konusunda uyarıldığını duyurdu.

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