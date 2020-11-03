MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Dünya HaberleriSon dakika haberi... Viyana'da terör saldırısı! Çok sayıda ölü var
GeriDünya Son dakika haberi... Viyana'da terör saldırısı! Çok sayıda ölü var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA-AA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 00:58 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Viyana'da terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Son dakika haberi.... Avusturya'nın başkenti Viyana’da ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısı düzenlendi. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Viyanada düzenlenen silahlı saldırının terör eylemi olduğunu açıkladı.

Son dakika haberi... Polis yetkililerince yapılan açıklamada, şehrin en işlek bölgesi birinci Viyana'da çatışma yaşandığı, olayda yaralananların olduğu bildirildi. Birinci Viyana'da geniş güvenlik önlemleri alındığını kaydeden polis, vatandaşlara buradan uzak durmaları çağrısında bulundu. Öte yandan, Avusturya basınında yer alan haberlere göre, silahlı çatışma bir sinagogun da bulunduğu sokakta meydana geldi.

TERÖR EYLEMİ

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Viyanada düzenlenen silahlı saldırının terör eylemi olduğunu açıkladı. Avusturya medyası, bazı restoranlardaki vatandaşların rehin alındığını duyurmuştu

İKİ SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polisten yapılan açıklamada, saldırganlardan birinin gözaltına alındığı, diğerinin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Son dakika haberi... Viyanada terör saldırısı Çok sayıda ölü var


Avusturya’nın başkenti Viyana’da silahlı saldırı
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle