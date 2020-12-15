Son dakika haberi: Ve son darbe! Bir dönem kapanıyor

Son dakika haberi... ABD'nin 46'ncı başkanını belirleyecek olan Seçici Kurul üyeleri bugün toplandı. California eyaletini temsil eden 55 seçici kurul üyesinin kararıyla Joe Biden başkanlık için gerekli 270 oyu aştı.



YÜKSEK MAHKEME DE TRUMP'I REDDETMİŞTİ



ABD’de Başkan Donald Trump, seçimde hile yapıldığı ve asıl kazananın kendisi olduğu yönündeki iddialarını sürdürürken Yüksek Mahkeme’den de umduğu desteği bulamamıştı. Yüksek Mahkeme, Teksas eyaletinin, 18 Cumhuriyetçi eyalet savcısı ve 126 Temsilciler Meclisi üyesinin desteği ile Demokrat Partili Joe Biden’ın zaferinin geri çevrilmesine yönelik davaya ilişkin kararını açıklamış, Wisconsin, Michigan, Georgia ve Pennsylvania gibi kritik eyaletlerde Biden’ın lehine açıklanan sonuçların geçersiz kılınmasına yönelik açılan dava, mahkemece reddedilmişti.