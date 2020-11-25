Son Dakika Haber... Azerbaycan ordusu 27 yıl Ermenistan işgali altında kalan Kelbecer'e girdi

Son dakika haberi... Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ordunun geçeceği dağlık güzergahın mayınlardan temizlendiği kaydedildi.

27 yıl işgal altında kalan Dağlık Karabağ'da Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar 27 Eylül'de başlamıştı.

Azerbaycan güçleri karşısında hezimete uğrayan Ermenistan, Rusya'nın arabuluculuğunda 9 Kasım'da ateşkes anlaşması imzalamak zorunda kaldı.

Azerbaycan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın deyimiyle "şartları çok ağır" olan anlaşmayla Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağladı. Bakü Yönetim ayrıca, işgal altındaki yedi rayondan (bölgeden) Ermenilerin çıkmasını da garanti altına almış oldu.

ERMENİSTAN'DA SİYASİ KRİZ ÇIKTI

Karabağ hezimetinin ardından Ermenistan'da siyasi krizi patlak verdi. Halk başkent Erivan başta olmak üzere birçok kentte sokaklara çıktı ve Paşinyan'ın istifasını talep etti.

Başbakan Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın şartlarını kabul ettiği açıkladığı gün birçok Ermeni, hükümet binasını bastı ve Meclis Başkanı'nın da aralarında bulunduğu birçok yetkiliyi feci şekilde dövdü.

İlerleyen süreçte Paşinyan kabinesinde derin çatlaklar oluştu. Savunma Bakanı Davit Tonoyan veDışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan gibi kritik isimler görevlerinden istifa etti.

15 GÜN DAHA SÜRE VERİLMİŞTİ

Azerbaycan ordusu, anlaşma kapsamında Ermenistan'ın çekilmeyi kabul ettiği ilk bölge olan Ağdam'a 20 Kasım'da girmişti. Anlaşma, Laçin bölgesinin de 1 Aralık'a kadar geri verilmesini öngörüyor.

Ermenistan'ın Kelbecer'in kontrolünü Azerbaycan'a devretmek için belirlenen süre ise aslında 15 Kasım'da doluyordu. Ancak Bakü Yönetimi, Ermeni tarafının kontrolün teslimatının uzatılması yolundaki isteğini kabul etmiş ve süreyi 25 Kasım'a uzatmıştı.