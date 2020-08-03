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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 03.08.2020 - 15:47,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ukrayna'da rehine kurtarma operasyonu

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Son dakika haberi: Ukrayna'da rehine kurtarma operasyonu
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Kiev'de silahlı şüpheli bankada bir yetkiliyi rehin aldı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko olayla ilgili, başkent Kiev'de silahlı olduğundan şüphelenilen şahsın bankada bir kişiyi rehin aldığını açıkladı.

Gerashchenko, şube müdürünün rehin alındığını diğer çalışanların ise kurtarıldığını belirtti. Polis bankacıyı rehin alan şüpheli ile müzakereye başladı. 

Ukrayna'da geçtiğimiz haftalarda iki ayrı rehine operasyonu daha yapılmıştı. 

Şüpheli şahsın bankayı havaya uçurmakla tehdit ettiği ifade edildi.

Ukrayna özel kuvvetler birimine bağlı ekip kısa süre sonra şüpheliyi yakaladı. 

Son dakika haberi: Ukraynada rehine kurtarma operasyonu

 

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