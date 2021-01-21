Son dakika... Ukrayna'da huzurevi yangını: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberler... Ukrayna'nın Harkiv kentinde bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna Acil Servis Birimi'nden yapılan açıklamaya göre; saat 15.00 civarında "Altın Çağ" isimli huzurevinin ikinci katında yangın çıktı..
Yangında 15 kişinin öldü, kurtarılan 11 kişi hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, yangının muhtemel nedeninin elektrikli sobaların dikkatsiz kullanımı olabileceğini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, olaya ilişkin "Devlet Komisyonu" kurulması emrini verdi.
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