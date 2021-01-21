MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Ukrayna'da huzurevi yangını: Ölü ve yaralılar var
GeriDünya Son dakika... Ukrayna'da huzurevi yangını: Ölü ve yaralılar var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 17:26 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ukrayna'da huzurevi yangını: Ölü ve yaralılar var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Ukrayna'da huzurevi yangını: Ölü ve yaralılar var
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberler... Ukrayna'nın Harkiv kentinde bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Servis Birimi'nden yapılan açıklamaya göre; saat 15.00 civarında "Altın Çağ" isimli huzurevinin ikinci katında yangın çıktı..

Yangında 15 kişinin öldü, kurtarılan 11 kişi hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, yangının muhtemel nedeninin elektrikli sobaların dikkatsiz kullanımı olabileceğini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, olaya ilişkin "Devlet Komisyonu" kurulması emrini verdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle