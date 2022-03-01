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Son dakika haberi... Ukrayna - Rusya savaşında son durum! Ruslar Kiev'deki sivil binaları işaretliyor!

#RUSYA#Ukrayna#Kiev
Son dakika haberi... Ukrayna - Rusya savaşında son durum Ruslar Kievdeki sivil binaları işaretliyor

Ukrayna - Rusya savaşında 6'ncı günde de kan dökülmeye devam ediyor... İki taraf da hem can kayıpları hem de kaybedilen askeri mühimmatlarla karşı karşıya kalırken Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen fotoğraflarda Rusların sivil binaları işaretlediği görülüyor. Bu durum ise sivil can kayıpları yaşanabileceği yönünde büyük bir kaygıya neden oldu.

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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği operasyonla birlikte başlayan işgal harekâtı altıncı gününe girerken Ukrayna'da yaşanan sivil can kayıpları da artıyor. Şehirleri hedef almayacağını ve sivillere saldırmadığı açıklayan Rusya'nın yaptığı peş peşe hamleler ise bu söylemlerin geçerli olmadığını açıkça ortaya koyuyor.

İşgalde aradığını bulamayan ve Ukrayna'nın direnişi karşısında zor duruma düşen Rusya bir yandan nükleer kartını masaya koyarken bir yandan da sivil hedefler konusunda uyguladığı taktiklerle gündeme geliyor ve tepki topluyor.

Savaşın ikinci gününde ortaya çıkan Ukrayna karayollarındaki fosforlu işaretlerden sonra bu kez de Kiev şehir merkezindeki binaların işaretlenmesi tartışma yarattı.

Son dakika haberi... Ukrayna - Rusya savaşında son durum Ruslar Kievdeki sivil binaları işaretliyor

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Ukraynalı yetkililere ve ortaya çıkan yeni fotoğraflara göre Kremlin'in sabotajcı güçleri Rusya'nın olası sivil hedeflerini 'işaretliyor'. Bu işaretler özellikle Kiev merkezindeki çok katlı sivil yerleşimlerin olduğu binalarda ve doğal gaz borularında ortaya çıkıyor.

Ukrayna resmi makamları Kiev'de yaşayan ve bu tür binalarda yerleşimde bulunan kişilere uyarıda bulunurken bu işaretlerin parlak kırmızı renklerle çizilen X işaretleri olduğunu açıkladı.

Şehir merkezinde görülen şüpheli şahıslar konusunda uyarılar yapılırken bu tür yüksek binalarda yaşayan kişilerden, şayet çatılara erişimleri varsa mutlaka bu tür işaretler olup olmadığının kontrol edilmesi ve varsa da toprak ya da bulunabilen herhangi malzemeyle bunların kapılması istendi.

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Ukrayna'nın batısındaki Rivne kasabasının Belediye Başkanı Alexander Tretyak, şahsi sosyal medya hesabından paylaştığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:

"ACİL DUYURU | Bina yöneticileri mutlaka tüm çatı katlarını kapatmalıdır. sizler ya da binada yaşayanlar bina girişinde, çatılarda ya da binaların yakınında şüpheli şahıslar ya da bu tür işaretler görürseniz mutlaka kolluk kuvvetlerine bildirin. Çatılarını mutlaka hemen kontrol edin, bu işaretleri görürseniz hemen boyayarak kapatın ve çatıya olan erişimi kapatın."

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Kiev sakinleri bu uyarılarla birlikte çatılarda yer alan bu işaretlerin peşine düştü ve bunu yapan sabotajcıları yakalamak için çalışmalar başlattı. Özellikle başkent bölgesinde Ukrayna hükümetinin dağıttı silahlar sayesinde çok sayıda sivilin silahlandığı biliniyor.

Son dakika haberi... Ukrayna - Rusya savaşında son durum Ruslar Kievdeki sivil binaları işaretliyor

ABD basınına konuşan bir Kiev sakini durumu şu şekilde özetledi: "Birçok insan hatta küçük çocuklar bile çatılarda ya da binaların çevresinde bu işaretleri arayıp bulmaya çalışıyor. Şehrimizi savunabilmek için hepimiz elimizden geleni yapıyoruz."

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