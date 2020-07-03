Son dakika haberi: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Türkiye turistler için güzel önlemler almış'

Kuleba toplantıda "Türkiye turistler için en güzel önlemleri almış. Ben de bu önlemleri kendim bizzat gördüm" ifadesine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Macaristan'ın Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldığını, Türkiye'den dönenlere karantina uygulamayacağını da duyurdu.