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GeriDünya Son dakika haberi: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Türkiye turistler için güzel önlemler almış'
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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.07.2020 - 18:48,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Türkiye turistler için güzel önlemler almış'

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Son dakika haberi: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Türkiye turistler için güzel önlemler almış'
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuleba toplantıda "Türkiye turistler için en güzel önlemleri almış. Ben de bu önlemleri kendim bizzat gördüm" ifadesine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Macaristan'ın Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldığını, Türkiye'den dönenlere karantina uygulamayacağını da duyurdu.

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