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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 18:23 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüse yakalandı

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Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüse yakalandı
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Alınan son dakika haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Son dakika haberi... Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, "Çoğu kimse Kovid-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak." ifadelerini kullandı.

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