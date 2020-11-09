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Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüse yakalandı
Alınan son dakika haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Son dakika haberi... Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, "Çoğu kimse Kovid-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak." ifadelerini kullandı.
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