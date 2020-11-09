Son dakika haberi: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi... Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, "Çoğu kimse Kovid-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak." ifadelerini kullandı.