Son dakika haberi: Uçaktan iner inmez oraya gitti.. Yunan bakandan provokatif ziyaret!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ermenistan'a gitti. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın Basın Sözcüsü Anna Nagdalyan, ziyareti Twitter hesabından yaptığı açıklama ve paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Yunan yetkililer, bölgede Türkiye karşıtı provokatif adımlarına bir yenisini ekledi. Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki gerilim sürerken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ermenistan'a gitti.

Yunan bakanın, Ermenistanlı yetkililerle gerçekleştireceği görüşme öncesi ilk durağı sözde soykırım anıtı oldu. Beraberindeki heyetle birlikte sözde soykırım anıtına ziyaret gerçekleştiren Dendias, sözde anıta çelenk bıraktıktan sonra hatıra defterini imzaladı.

Dendias daha sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Başbakan Nikol Paşinyan'la görüşmek üzere alandan ayrıldı.

Dendias ziyareti sırasında Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştü.

Dendias Zohrab Mnatsakanyan ile görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında açılamalarda bulundu. Dendias yaptığı açıklamada Yunanistan'ın Türkiye'nin Karabağ sorununa müdahalesinden "rahatsızlık" duyduğunu ifade etti. Yunaistan ve Ermenistan'ın Trükiye'yle ortak bir problemi olduğunu ifade eden bakan Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin çağrılarına uymamakla ve uluslararası hukuku çiğnemekle suçladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Başbakan Nikol Paşinyan ve Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile de görüşme gerçekleştirecek.

DIŞİŞLERİ: YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN UÇAĞININ BEKLETİLDİĞİ İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın uçağının Türkiye hava sahası girişinde kasıtlı olarak bekletildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Bakan Dendias'ın uçağının Türkiye hava sahasına girmeden önce bekletildiği haberlerine ilişkin bir soruya yazılı yanıt verdi.

Dendias'ı 14 Ekim'de Irak'a götürüp getirmek üzere Türkiye hava sahasından üst uçuş izni talep edildiğini belirten Aksoy, "Bu iznin uygun bulunduğu zamanlıca Yunan tarafına bildirilmiştir. Uçağın Irak'ta arızalanması üzerine, Yunanistan tarafı ikinci bir uçak tahsis etmiş, söz konusu uçağın da aynı uçuş izin numarasıyla hava sahamızı kullanmasına vakit kaybetmeksizin izin verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Aksoy, Bakan Dendias'ın uçağının Türk hava sahasına girmeden önce bekletildiği haberlerinin kasıtlı olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Söz konusu uçağın Irak'tan uçuş planı sunmadan kalktığına dikkati çeken Aksoy, "Uçuş planları Eurocontrol sistemi aracılığıyla iletilmektedir. Planın iletilmediği bu sistemden de teyit edilmiştir. Anılan uçak hava sahamıza geldiğinde Irak makamlarından plan ivedilikle talep edilmiş, planın alınmasını müteakip uçuş emniyetle gerçekleştirilmiştir." bilgisini paylaştı.

Aksoy, herhangi bir uçağın plansız bir şekilde uçmasının mümkün olmadığının altını çizerek, "Bu olayda da keyfiyet en başta Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın emniyeti için bir zorunluluktur. Konu hakkında Yunan muhataplarımıza da bilgi verilmiştir." ifadelerini kullandı.