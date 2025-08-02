Son dakika haberi... UAEA: Zaporijya santralinde patlama sesleri duyuldu

Haberin Devamı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali'nde (ZNPP) bulunan UAEA ekibinin patlamalar duyduğunu ve tesisin yakınlarındaki bir bölgeden duman yükseldiğini gördüğünü açıkladı.

Grossi, “Nükleer bir santralin yakınında gerçekleşen her saldırı, hedef ne olursa olsun nükleer güvenlik açısından potansiyel riskler barındırır ve mutlaka önlenmelidir. Nükleer tesislerin yakınında devam eden bu risklerin önüne geçmek için bir kez daha azami askeri itidal çağrısı yapıyorum” açıklamasında bulundu.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ

1984-1995 yıllarında inşa edilen Zaporijya NGS, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 9. büyük nükleer santrali olarak biliniyor.

Haberin Devamı

Ukrayna'nın güneydoğusunda, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'ın ise batısında kalan Zaporijya NGS, Dnipro Nehri'nin kıyısında yer alıyor.

Her biri 950 megavatlık toplam 6 reaktöre sahip santral, toplam 5700 megavatsaat elektrik üretimiyle yaklaşık 4 milyon haneye enerji tedarik edebiliyor.



Mart 2022'de Rusya'nın kontrolüne geçen santralin çevresine topçu ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlenirken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Rusya tarafından ele geçirilmeden önce Ukrayna'nın elektrik ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayan santral, 2023 yılında "soğuk durdurma" durumuna geçmişti.