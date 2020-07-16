Son dakika haberi: Twitter'da Bitcoin depremi! Ünlü hesaplar ele geçirildi

Bilgisayar korsanları Twitter'da birçok yüksek takipçisi olan ismin ve markanın hesabını hackleyerek bu hesapları Bitcoin sahtekarlığı için kullandı.

Hackerlar ele geçirdikleri hesaplardan paylaştıkları linklerle takipçileri 'hediye Bitconin' kampanyasına yönlendirdi. En büyük kripto para borsalarından Binance'ın hesabı bu amaçla hacklendi.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, ABD eski Başkanı Barack Obama, Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Amerikalı iş insanı Warren Buffett, ünlü şarkıcı Kanye West, ABD'li politakacı ve iş insanı Michael Bloomberg, Apple ve Uber'in resmi twitter hesapları hacklendi.

Hesaplardan Bitcoin ile ilgili çekiliş paylaşımı yapılarak verilen linklere tıklanılması istendi. Paylaşımda gönderilen linkle şu ana kadar 100 bin dolar toplandığı belirtiliyor.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA

Twitter resmi destek hesabı yaptığı paylaşımda"Twitter'daki hesapları etkileyen güvenlik sorununun farkındayız. Soruşturmak ve düzeltmek için adımlar atıyoruz. Herkesi kısa süre içinde güncelleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Twitter, Bitcoin için yapılan hack olayından sonra bütün onaylı hesaplara kısıtlama getirdiğini duyurdu.



