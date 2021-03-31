Son dakika haberi: Tutuklu Rus muhalif Navalnıy'dan açlık grevi kararı!

Grev kararını Instagram'dan duyuran Navalnıy, grevi şiddetli sırt ağrıları ve bacaklarındaki uyuşma için gerekli tıbbi bakım sağlanana dek sürdüreceğini açıkladı.

Navalnıy, kararının arkasında yasalara uyulması ve seçtiği bir doktorun kendisini ziyaret etmesine izin verilmesi gerekçeleri olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla tedavi görmek için Almanya'ya götürülmüştü.

Tedavisinin ardından kendini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zehirlettiğini öne süren Navalnıy, ülkesine döner dönmez tutuklanmıştı.

Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3.5 yıllık ertelenmiş hapis cezası, evde geçirdiği hapis cezası da hesaplanarak, 2.5 yıllık normal hapis cezasına çevrilmişti.

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