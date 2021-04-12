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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 23:37 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

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Son dakika haberi: Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde ikili konular, Afganistan'daki barış süreci, bu kapsamda yapılacak İstanbul konferansı, Suriye ve Orta Doğu konuları ele alındı.

Görüşmenin yapıcı ve faydalı geçtiği belirtildi.

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